O presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que pediu ao Presidente chinês, Xi Jipping, para considerar libertar o antigo magnata da comunicação social pró-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, noticia o The Guardian.

“Sinto-me muito mal. Falei com o Presidente Xi sobre esse tema e pedi que considerasse a sua libertação”, revelou Donald Trump aos jornalistas na segunda-feira, sem especificar quando ou como fez o pedido a Xi Jipping.

“Ele é um homem idoso e não está bem de saúde. Por isso, fiz esse pedido. Vamos ver o que acontece”.

Trump encontrou-se com Xi numa reunião bilateral na Coreia do Sul em outubro, onde terá discutido o caso de Lai.

Pouco depois das declarações de Trump, também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, em comunicado, que a decisão da Justiça de Hong Kong mostrava a determinação da China em “silenciar aqueles que procuram proteger a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais”.

“Jimmy Lai passou mais de 1.800 dias na prisão. Junto-me ao apelo do Presidente Trump para que Pequim ponha fim a este calvário e liberte o Sr. Lai”, escreveu Rubio na rede social X.

Jimmy Lai has spent over 1,800 days in prison. I echo President Trump’s call for Beijing to conclude this ordeal and release Mr. Lai. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 15, 2025

A justiça de Hong Kong considerou esta segunda-feira Jimmy Lai Chee-ying, o antigo magnata da comunicação social pró-democracia, culpado de violar a lei de segurança nacional da região chinesa. Está preso desde dezembro de 2020 e deverá ser condenado no início do próximo ano.

*Texto editado por Carlos Diogo Santos