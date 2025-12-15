A justiça de Hong Kong considerou esta segunda-feira Jimmy Lai Chee-ying, o antigo magnata da comunicação social pró-democracia, culpado de violar a lei de segurança nacional da região chinesa.
Jimmy Lai foi considerado culpado de conluio com entidades estrangeiras ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020 e revista em 2024, em resposta aos protestos antigovernamentais, por vezes violentos, de 2019.
O fundador do jornal pró-democracia Apple Daily, atualmente banido, foi ainda condenado por “publicações sediciosas” relativas a 161 artigos, incluindo editoriais assinados com o seu nome.