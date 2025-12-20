Num momento em que a Comissão Europeia cede às pressões dos construtores germânicos e prolonga a vida dos automóveis com motores a combustão para além de 2035, o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, afirma que há segmentos em que é impensável conceber um veículo moderno por valores competitivos, referindo-se a modelos utilitários, tradicionalmente com um comprimento próximo dos 4 metros. Para o gestor, só os veículos eléctricos serão viáveis em modelos desta bitola, o que deixa antever a mesma limitação para os veículos citadinos (com 3,5 metros), com estes dois segmentos do mercado a representarem cerca de 20% do total em termos de vendas.

Este é o protótipo eléctrico ID.Every1, que dará origem ao ID.1 (ou ao ID.Lupo). Será fabricado pela Autoeuropa e proposto por menos de 20.000€ 3 fotos

A afirmação de Schäfer permite concluir que não só não haverá um novo Polo a gasolina, como também os actuais Audi A1, Skoda Fabia e Seat Ibiza, todos eles com motores a combustão, não deverão ter um substituto capaz de se movimentar graças à queima de derivados de petróleo. E se estes modelos utilitários estão condenados, então o mesmo deverá acontecer com os B-SUV que são concebidos sobre a mesma plataforma e com as mesmas mecânicas, como é o caso dos Seat Ibiza e Arona.

Além de admitir que o futuro dos utilitários a gasolina como o Polo é complicado, o CEO da VW avançou, numa entrevista à publicação alemã Auto Motor und Sport, que a solução passa pelos veículos a bateria, antecipando que “o futuro neste segmento é eléctrico”. De recordar que a VW já revelou que o ID.Polo, ou seja a versão eléctrica alimentada a bateria do Polo, chegará ao mercado em 2026 por valores a partir de 25.000€.

A par do ID.Polo, o construtor alemão vai igualmente lançar até 2027 outros modelos pequenos e eléctricos, como um possível sucessor do Lupo a bateria, de que hoje conhecemos apenas o protótipo ID.Every1, ou o ID.Cross, que também só vimos como protótipo, mas que deverá dar origem ao T-Cross eléctrico que visitou recentemente Cascais.