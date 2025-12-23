O serviço de urgência geral do Hospital Fernando Fonseca, ou Amadora-Sintra, iniciou esta terça-feira a implementação de um projeto-piloto inovador que passa pela utilização de Inteligência Artificial na elaboração de uma proposta de plano de tratamento para os doentes que será validada por médicos e que tem como objetivo reduzir os (elevados) tempos de espera na urgência.

A iniciativa, denominada Via Integrada de Atendimento, destina-se a doentes triados com as pulseiras azul, verde e amarela (que representam a larga maioria, cerca de 85%, dos doentes que recorrem à urgência). Em comunicado, a ULS Amadora/Sintra explica que após a Triagem de Manchester, estes utentes recebem uma “pulseira dourada”, sendo convidados a responder a um questionário clínico digital, no telemóvel ou num quiosque disponível no serviço, com um tempo médio de preenchimento entre 10 e 15 minutos.

A informação recolhida é “automaticamente analisada pelo sistema, originando uma nota clínica estruturada e uma proposta de plano de tratamento para validação médica“. Sempre que necessário, realça a ULS, os doentes são encaminhados diretamente para exames complementares de diagnóstico ou terapêutica, antes da primeira observação médica.

Embora o projeto se encontre numa fase inicial, estima-se uma redução de até uma hora no tempo de permanência dos doentes elegíveis no serviço de urgência. Recorde-se que os tempos de espera na urgência do Hospital Fernando Fonseca são os mais elevados do SNS, tendo atingido, em dezembro, mais de 17 horas.

O projeto-piloto decorre até ao final de janeiro, entre as 10h e as 20h, prevendo-se que, após a avaliação dos resultados desta fase, possa vir a ser ponderado o alargamento progressivo do horário de funcionamento, até à sua eventual disponibilização 24 horas por dia, refere a unidade. Citado no comunicado, Carlos Sá, presidente do Conselho de Administração da ULS sublinha que o projeto, “a par da implementação do Centro de Responsabilidade Integrada para Urgência Geral, é uma das várias medidas que a ULS Amadora/Sintra está a implementar para responder de forma mais eficiente ao aumento da procura e aos elevados tempos de espera na urgência, permitindo melhorar o desempenho do serviço e a utilização dos recursos disponíveis, num contexto particularmente exigente do ponto de vista assistencial”.

As dificuldades no preenchimento das escalas na urgência do Amadora-Sintra têm-se avolumado nos últimos meses. No início de dezembro, o Observador avançou que a equipa fixa da urgência geral do Hospital Fernando Fonseca já perdeu 11 médicos desde o verão, o que tem contribuído para o aumento dos tempos de espera.

O movimento das urgências deste hospital é um dos maiores a nível nacional, com cerca de 350 atendimentos de adultos por dia, cobrindo uma área com cerca de 570 mil habitantes.