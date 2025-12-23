Um homem sofreu ferimentos graves e foi helitransportado nesta terça-feira para Lisboa na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida na Estrada Nacional 371 (EN371), em Campo Maior, obrigando ao corte da via, revelou a Proteção Civil.

O alerta para o acidente, que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros na EN371, entre Arronches e Campo Maior, no distrito de Portalegre, foi dado às 15h00, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

O acidente provocou ferimentos graves num homem, de 68 anos, que foi helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, explicou a mesma fonte.

A colisão causou ainda ferimentos ligeiros noutros dois homens, de 24 e 29 anos, que foram transportados para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, no distrito de Portalegre.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que a EN371 continuava cortada ao trânsito, cerca das 16h44.

Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros de Arronches e Campo Maior, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 31 operacionais, apoiados por 11 viaturas e um helicóptero.

[Atualização às 17h44]:

A circulação rodoviária foi reaberta parcialmente, numa das faixas, na Estrada Nacional 371 (EN371), em Campo Maior, às 17h25, disse a GNR.

“O trânsito foi retomado parcialmente”, indicou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR, explicando que os veículos circulam, de forma alternada, por uma das faixas da via.