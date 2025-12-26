A família do militar da GNR Pedro Manata e Silva, que morreu em outubro, vão receber uma indemnização especial por morte. O militar morreu a 27 de outubro, no rio Guadiana, quando uma lancha de alta velocidade operada por traficantes colidiu com o semirrígido onde seguia o GNR.

Na edição desta sexta-feira, o Jornal de Notícias (JN) avança que a indemnização foi decidida num tempo recorde. A viúva e os dois filhos de Pedro Manata e Silva deverão receber 217.500 euros. O valor foi apurado tendo por base 250 vezes a retribuição mínima mensal garantida, fixada em 870 euros à data de morte, esclarece o jornal.

A indemnização foi concedida a 10 de dezembro pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, depois de o comandante-geral da GNR homologar, a 2 de dezembro, o relatório do inquérito ao acidente.

Pedro Manata e Silva, de 50 anos, morreu devido ao acidente e outros três militares ficaram feridos.