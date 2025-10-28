"Isto é um homicídio, puro e duro." Como o tráfico de droga que ensombra o rio Guadiana matou o cabo Manata e Silva, que "vivia para a GNR"

“Fomos dirigentes juntos na APG/GNR, colegas de trabalho, fizemos muitos quilómetros juntos, muita viagem juntos. Muitas viagens de moto juntos ao norte de Portugal e a Espanha, porque éramos ambos… somos ambos apaixonados por motos”, recorda Luís Mattos, que conhecia Pedro Manata e Silva há mais de 20 anos. “O Manata era um apaixonado pelo que fazia. Não precisava da Guarda para viver, podia reformar-se e dedicar-se ao negócio da família [na área das análises clínicas], mas não, vivia para a Guarda.”

Quando esta terça-feira à tarde se encontrou com o Observador, Luís Mattos, de 47 anos e na GNR há 25, ainda não tinha dormido por causa da colisão: esteve a ajudar os colegas no cais de Alcoutim até pelo menos às cinco da manhã. “Esta era a minha equipa”, frisa. “São bons camaradas, trabalhamos juntos há cerca de 20 anos. O Manata e Silva estava lá a fazer um reforço.”

Na zona do Guadiana, os alertas de embarcações de alta velocidade são frequentes. “Às vezes, encontram-se as lanchas, outras vezes não. Umas vezes ganhamos nós, outras vezes ganham eles. Temos alguns meios de visão noturna, parcos, lanternas também, algumas do serviço, outras nossas. Eu, por exemplo, se tenho um capacete, fui eu que o comprei.” Por isso, pede mais meios técnicos, mais segurança, e mais meios humanos. E tem uma certeza: “Isto é um assassinato, isto é um homicídio, puro e duro.”

Cinco toneladas de droga e até 50 nós de velocidade: lanchas rápidas são usadas há décadas por narcotraficantes

De Laranjeiras, onde foi encontrada a lancha rápida ardida, a Alcoutim, onde se deu a colisão, espraia-se o rio Guadiana, onde esta terça-feira acorreram mergulhadores e lanchas da GNR para auxiliar na investigação ao caso, bem como um helicóptero da Guardia Civil espanhola e equipas cinotécnicas e militares a cavalo. Também a Polícia Marítima e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil empenharam operacionais.

Antes da tempestade, o rio parece calmo, o que o torna apetecível para narcotraficantes. “Estamos a falar de um rio que é navegável durante muitos quilómetros. Temos recolhido informações e tem havido casos em que as lanchas rápidas sobem o rio Guadiana para fazerem a descarga da droga numa das margens. Normalmente, é mais para a margem espanhola”, conta Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, ao Observador.

Operações no terreno também envolveram os bombeiros 5 fotos

Também o rio Guadalquivir, navegável até Sevilha, é usado pelos narcotraficantes nas suas lanchas rápidas, “com grande potência e difíceis de apanhar”, detalha. Não é uma tendência nova: estas embarcações, a que os norte-americanos chamam “go-fast” (vai rápido, em tradução livre) têm sido usadas ao longo de “décadas” no tráfico de droga. À Península Ibérica, chegaram nos anos 90, com “uma utilização mais persistente no tráfico de haxixe de Marrocos essencialmente para Espanha, e nos últimos anos temos visto uma tendência de as lanchas irem ao Atlântico recolher cocaína” de embarcações-mãe, repara Artur Vaz. As lanchas rápidas conseguem transportar até cinco toneladas de droga, superar os 50 nós de velocidade (na ordem dos 100 km/h), e têm motores de grande potência.

O Observador sabe que na zona do Guadiana, estão identificadas as rotas de tráfico de cocaína que vem da América do Sul, e de haxixe do Norte de África, e que são comuns os alertas noturnos de embarcações rápidas. Quando isso acontece, os militares recebem uma ordem de saída para tentar a interceção, muitas vezes para apoiar a Guardia Civil. No caso de Alcoutim, os alegados narcotraficantes investiram contra as autoridades.

“O que eles normalmente fazem é fugir”, aponta Artur Vaz, mas “tem havido situações que ultrapassam isso e tem havido embates propositados”. Também acontece em Espanha, com a intenção de deixar as embarcações das autoridades inoperacionais, de forma a que os narcotraficantes escapem ilesos. Num caso relativamente recente, em fevereiro do ano passado, um embate entre uma lancha de traficantes e uma embarcação da Guardia Civil matou dois elementos desta força espanhola — o episódio, a 50 quilómetros de Cádiz, ficou conhecido como a “tragédia de Barbate” e voltou a ser recordada depois dos incidentes desta segunda-feira em Alcoutim.