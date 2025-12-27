A Juventus venceu este sábado o Pisa, por 2-0, e ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga italiana de futebol, após 17 jornadas, a apenas um ponto do líder Inter Milão, que joga no domingo.

Mesmo dominando as operações do jogo, a formação de Turim só chegou à vantagem no segundo tempo, aos 73 minutos, através do defesa francês Pierre Kalulu, com o avançado turco Kenan Yildiz a selar a vitória aos 90+2.

Com o triunfo, o terceiro consecutivo na Serie A, a Juventus — que contou com João Mário nos derradeiros instantes e esteve privada de Francisco Conceição, lesionado — alcançou o terceiro posto, com 32 pontos, os mesmos que o AC Milan, de Rafael Leão, que é segundo e recebe no domingo o Verona, e a apenas um ponto do Inter Milão (33), que se desloca ao terreno da Atalanta no mesmo dia.

Porém, ambas as formações de Milão têm menos dois jogos disputados, enquanto o Pisa segue no 19.º e penúltimo lugar com apenas 11 pontos após 17 rondas.

Ainda mais atrás está a Fiorentina, a surpreendente lanterna-vermelha, que tem só nove pontos, após perder este sábado na deslocação ao campo do Parma (1-0), devido a um golo marcado pelo dinamarquês Oliver Sorensen aos 48 minutos.

O Parma é 15.º classificado, com 17 pontos, mas ainda só disputou 16 encontros para o campeonato.

Nos outros jogos do dia em Itália, o Cagliari (14.º, com 18 pontos) ganhou fora ao Torino (13.º, com 20), por 2-1, e o Como bateu fora o Lecce (com Danilo Veiga e Tiago Gabriel no onze), por 3-0, para atingir os lugares europeus, em sexto, com 27 pontos, enquanto o adversário é 16.º, com 16.

Já a Lazio empatou a uma bola na visita à Udinese, com ambas as equipas a seguirem em oitavo e 10.º lugar, com 24 e 22 pontos, respetivamente.