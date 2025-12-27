Paul Nowak, secretário-geral do TUC (Trades Union Congress, principal confederação sindical do Reino Unido), está a instar o governo de Keir Starmer a procurar uma relação económica e política muito mais estreita com a União Europeia, incluindo a possibilidade de negociar uma união aduaneira, reporta o jornal The Telegraph.

Downing Street insiste no compromisso com o manifesto do Partido Trabalhista, que prometeu manter a Grã-Bretanha fora da união aduaneira e do mercado único, mas essa posição tem sido alvo de um escrutínio crescente. O Reino Unido deixou formalmente a União Europeia a 31 de janeiro de 2020, depois de, em referendo, os britânicos terem votado maioritariamente por essa saída.

Nowak diz que o primeiro-ministro britânico deveria considerar a possibilidade de voltar a aderir à união aduaneira, o que devolveria o controlo da política comercial do Reino Unido a Bruxelas. “O governo não deve descartar nenhuma possibilidade”, disse à BBC. “Devem considerar todas as opções para a nossa relação com a União Europeia, incluindo uma união aduaneira”.

O Partido Trabalhista ainda depende fortemente dos sindicatos para obter apoio financeiro, e as declarações de Nowak aumentarão a pressão interna sobre Keir Starmer, nota o jornal inglês.

David Lammy, vice-primeiro-ministro, já tinha causado agitação no início deste mês quando também sugeriu que a reintegração na união aduaneira impulsionaria o crescimento. Wes Streeting, secretário de estado da saúde, também surgiu numa entrevista ao Observer a apoiar o regresso à união aduaneira da UE. “Sair da UE afetou-nos tanto como país por causa dos enormes benefícios económicos que advinham da participação no mercado único e na união aduaneira”, defendeu. “Este é um país e um governo que deseja uma relação comercial mais próxima com a Europa. O desafio é: qualquer parceria económica que tenhamos não pode levar ao regresso à liberdade de circulação.”

As ditas observações representam uma rutura com o manifesto do Partido Trabalhista, que exclui tanto o regresso à união aduaneira como ao mercado único e à livre circulação.

Para aderir à união aduaneira, o Reino Unido teria de adotar as taxas alfandegárias e as leis de concorrência de Bruxelas. Também foram levantadas questões sobre o impacto que essa medida poderia ter nos acordos comerciais que o Reino Unido celebrou desde que deixou o bloco.