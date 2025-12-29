Um homem, de 45 anos, foi detido em Évora pela PSP por violência doméstica e coação contra a companheira, tendo sido depois libertado, mas proibido de contactar e de se aproximar da vítima, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP indicou ter recebido, na manhã de sexta-feira, informação sobre um homem que teria danificado o carro da sua companheira, de 40 anos, agredido a vítima e tentado coagi-la a regressar a casa “contra a sua vontade”.

“Graças à intervenção de uma testemunha, o suspeito abandonou o local”, mas acabou por ser intercetado por polícias quando “se encontrava escondido na sua viatura junto da habitação da vítima”, adiantou a Polícia.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da PSP de Évora referiu que, naquela manhã, o suspeito terá “forçado a entrada da mulher no seu carro”, empurrando-a e puxando-a, o que só não conseguiu devido à ação de uma outra pessoa.

“O homem foi detido no mesmo dia, quando esperava a vítima à porta da sua casa”, acrescentou a mesma fonte.

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em liberdade, mas obrigado a sair da residência de ambos.

A proibição de contactar e de se aproximar da vítima, num raio de 200 metros, controlado por pulseira eletrónica, foi a outra medida de coação aplicada.