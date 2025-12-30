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O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta terça-feira um decreto que determina o recrutamento em massa de reservistas para a defesa das infraestruturas críticas do país, indica um documento publicado no portal oficial de informação jurídica.

De acordo com o decreto, a medida destina-se a “garantir a proteção da infraestrutura crítica e de outras instalações de serviço público“.

O chefe de Estado russo incumbiu o Governo de elaborar a lista das infraestruturas consideradas críticas e o Ministério da Defesa de identificar as unidades das Forças Armadas responsáveis pela respetiva proteção.

O diploma entrou em vigor imediatamente após a publicação, não especificando, contudo, o número de reservistas a mobilizar nem a duração do recrutamento.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia realizou apenas uma mobilização parcial, em setembro desse ano, que envolveu cerca de 300 mil homens em idade militar, levando à saída do país de aproximadamente um milhão de pessoas.

A nova decisão surge num contexto de intensificação dos ataques de drones ucranianos contra alvos em território russo, nomeadamente infraestruturas energéticas, uma vulnerabilidade recentemente reconhecida pelo ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Serguei Shoigu.