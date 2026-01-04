O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, junta-se este domingo à campanha de Luís Marques Mendes num almoço na Batalha (Leiria), no primeiro dia de campanha oficial para as presidenciais de 18 de janeiro.

De acordo com informação de fonte da campanha de Luís Marques Mendes, Montenegro participará no almoço na Expo Salão Batalha (distrito de Leiria), marcado para as 13h00, a segunda ação de campanha do candidato apoiado por PSD e CDS-PP, que visitará ao final da manhã o mercado das Caldas da Rainha e terminará o dia em Vila Nova de Gaia (Porto).

A 10 de dezembro, o líder do PSD já tinha marcado presença, tal como o presidente CDS-PP, Nuno Melo, na apresentação de um livro sobre o percurso do candidato presidencial apoiado por ambos os partidos, em Lisboa, da autoria do jornalista do Observador Luís Rosa.

Luís Marques Mendes, 68 anos, foi deputado, secretário de Estado, ministro e líder do PSD, e entregou o cartão de militante no dia em que anunciou a candidatura a Presidente da República, em 06 de fevereiro.

Meses mais tarde, no final de maio, o PSD aprovou o apoio formal à sua candidatura, e o CDS-PP fez o mesmo, em novembro. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República. A campanha eleitoral decorre de 4 a 16 de janeiro.