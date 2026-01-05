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María Corina Machado agradece firmeza de Trump

Este artigo tem mais de 6 meses

Prémio Nobel da Paz deste ano assegura que o país será aliado dos Estados Unidos nas áreas da segurança, da energia, da democracia e dos direitos humanos e garante que a liberdade está próxima.

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Dirigente da oposição diz que a captura de Maduro constitui "um enorme passo que marca a inevitabilidade e a iminência da transição" da Venezuela

STIAN LYSBERG SOLUM/EPA

Dirigente da oposição diz que a captura de Maduro constitui "um enorme passo que marca a inevitabilidade e a iminência da transição" da Venezuela

STIAN LYSBERG SOLUM/EPA

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, agradeceu, esta segunda-feira, aos Estados Unidos a “firmeza e determinação no cumprimento da lei”, depois do Presidente, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, terem sido retirados do país.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Corina Machado, prémio Nobel da Paz deste ano, assegurou que o país sul-americano será “o principal aliado” de Washington nas áreas da segurança, da energia, da democracia e dos direitos humanos, e afirmou que “a liberdade” na Venezuela “está próxima”.

A mensagem surgiu dois dias depois de Maduro e a mulher terem sido capturados pelos Estados Unidos, no âmbito de ataques militares ordenados por Trump em vários pontos de Caracas e em três estados vizinhos, com o Presidente venezuelano a estar já a prestar declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às alegadas acusações de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de droga.

A dirigente da oposição considerou que a captura Maduro constitui “um enorme passo que marca a inevitabilidade e a iminência da transição” no país latino-americano.

Machado saudou o “bravo povo da Venezuela”, que saiu à rua “em 30 países e 130 cidades do mundo” para celebrar o afastamento de Maduro do poder.

“A liberdade da Venezuela está próxima e em breve vamos celebrar na nossa terra. Vamos gritar, rezar e abraçar-nos em família, porque os nossos filhos vão regressar a casa”, escreveu na rede social X.

No sábado, horas depois da operação militar na Venezuela, Trump ter afirmado que os Estados Unidos vão dirigir o país “para que a transição seja possível”, tendo também manifestado sérias dúvidas em relação a Corina Machado, por considerar que não dispõe de apoio suficiente entre a população venezuelana.

Entretanto, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, assumiu, de acordo com a Constituição venezuelana, as funções presidenciais e convidou os EUA “a trabalhar conjuntamente numa agenda de cooperação”.

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