Ventura desvaloriza Cotrim, não se assume como herdeiro de Passos e alerta: "Quem quiser um Presidente não interventivo, não vote em mim"

Numa arruada pelas ruas muito desertas de Sines, André Ventura deixou um aviso sobre o fato que vestirá se chegar ao Palácio de Belém: “Quem quiser um Presidente não interventivo, não vote em mim. E, atenção, eu quero voto, mas se quiser um Presidente para ser um corta-fitas, não vote em mim, porque não é o que eu vou ser.”

“Eu vou ser um Presidente interventivo, vou ser um Presidente que quer conduzir o país, dar indicações ao país de como ele deve ser conduzido, e abanar o sistema político, não é intrometer no trabalho do Governo, mas é dizer ao Governo para onde tem que ir muitas vezes”, assegurou o candidato a Belém apoiado pelo Chega.

Questionado sobre as palavras de João Cotrim Figueiredo — que considera que “espírito reformista” de Sá Carneiro e a “coragem” de Passos estão “hoje na sua candidatura” —, André Ventura desvalorizou os números do adversário apoiado pela Iniciativa Liberal: “Se o espírito de Sá Carneiro estivesse com 10% ou 12% nas sondagens era uma coisa muito má em Portugal.”

André Ventura fugiu de variadíssimas formas para não responder se se considera o herdeiro de Passos Coelho, mas respondeu à candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, que o tinha sugerido, dizendo que “antes ser o herdeiro do Passos Coelho do que de António Costa, como Catarina Martins é”.

Ainda que Passos Coelho não tenha tomado posição nestas eleições presidenciais, Ventura considera que o ex-primeiro-ministro só escolheria entre si e Marques Mendes. Contudo, garantiu que não fica “dececionado” e virou o jogo a seu favor: “Estou à frente das sondagens. Ficaria dececionado se não tivesse o apoio dos portugueses.” Seja como for, até porque está a falar do homem que tantas vezes elogia politicamente, Ventura assume que ficaria “honrado” de ter Passos ao seu lado.