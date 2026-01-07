O funeral de Brigitte Bardot aconteceu esta quarta-feira em Saint-Tropez. Centenas de pessoas aguardaram desde o início da manhã nas ruas daquela cidade francesa, onde a atriz viveu nas últimas décadas. O funeral da atriz, que morreu a 28 de dezembro aos 91 anos, foi antecedido de uma cerimónia religiosa transmitida em direto, e seguido de “uma homenagem aberta a todos os habitantes de Saint-Tropez e aos seus admiradores”, disse fonte da fundação Brigitte Bardot à Agência France-Presse (AFP).

A líder de extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi uma das personalidades presentes, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, não compareceu, reportaram vários jornais franceses, como o Le Monde. “A cerimónia refletirá quem ela era, com as pessoas que a conheciam e amavam. Haverá sem dúvida algumas surpresas, mas será simples, tal como Brigitte queria”, antecipou Bruno Jacquelin, porta-voz da Fundação Brigitte Bardot, à AFP.

A estrela de E Deus Criou a Mulher (1956) morreu no dia 28 de dezembro, aos 91 anos, em Saint-Tropez, onde vivia desde que abandonou a carreira cinematográfica no início dos anos 70. A causa da morte não foi divulgada.

Bardot disse ao jornal Le Monde em 2018 que desejava ser enterrada num “canto tranquilo” do seu jardim. No entanto, escreve a agência Reuters, esse desejo nunca foi formalizado.