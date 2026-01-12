Há notícias, há confirmações, há surpresas. E depois também existem bombas absolutas: sem que ninguém estivesse à espera, Xabi Alonso foi despedido do cargo de treinador do Real Madrid a meio da temporada e oito meses depois de ter chegado ao Santiago Bernabéu. A decisão foi confirmada pelo próprio clube e através de um curto comunicado.

“O Real Madrid comunica que, por mútuo acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido colocar um fim à sua etapa como treinador da equipa principal. Xabi Alonso terá sempre o carinho e admiração de todo o madridismo porque é uma lenda do Real Madrid e representou os valores do nosso clube em todos os momentos. O Real Madrid será sempre a sua casa. O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica o trabalho e a dedicação em todo este tempo e deseja-lhes muita forte nesta nova etapa das suas vidas”, pode ler-se.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Minutos depois, o Real Madrid anunciou também que Álvaro Arbeloa, até aqui ao comando da equipa B dos merengues, vai subir diretamente à equipa principal para substituir Xabi Alonso de forma efetiva. “É treinador da equipa B desde junho de 2025 e desenvolveu toda a sua carreira como treinador na formação do Real Madrid, desde 2020”, refere a nota, que elenca depois os troféus conquistados nas camadas jovens e recorda que Arbeloa também foi jogador do clube, entre 2009 e 2016, alcançado oito títulos incluindo uma La Liga e duas Champions.

A notícia surge horas depois de o Real Madrid ter perdido a final da Supertaça de Espanha para o Barcelona, este domingo, na Arábia Saudita. Os merengues estão atualmente no segundo lugar da La Liga a quatro pontos da liderança do Barcelona, disputam os oitavos de final da Taça do Rei na próxima semana contra o Albacete e estão na sétima posição da Liga dos Campeões, ou seja, em zona de apuramento direto para os oitavos de final.

Se é certo que a notícia do despedimento de Xabi Alonso surge como uma surpresa pelo timing e pelo facto de o Real Madrid estar ainda inserido em praticamente todas as frentes, a verdade é que a ideia de que o treinador espanhol podia não durar até ao fim da temporada já tinha estado em cima da mesa. Entre o final de novembro e o início de dezembro, os merengues somaram apenas duas vitórias em oito jogos e a continuidade de Xabi Alonso foi claramente questionada.

Mais: logo na altura, a comunicação social espanhola apressou-se a indicar que o substituto do treinador espanhol seria precisamente Álvaro Arbeloa, num cenário agora realizado. Na verdade, Xabi Alonso foi mesmo questionado sobre essa possibilidade. “O Álvaro, no futuro, poderá ser treinador do Real Madrid. Está a fazer as coisas bem. Mas não conversámos nada sobre isso”, disse.

Aos 44 anos, Xabi Alonso chegou ao Real Madrid no final da temporada passada para suceder a Carlo Ancelotti, que rumou à seleção do Brasil, e estreou-se desde logo no Mundial de Clubes, onde os merengues caíram contra o PSG nas meias-finais. Antes, o antigo internacional espanhol orientou a Real Sociedad e o Bayer Leverkusen, conquistando Bundesliga, Taça da Alemanha e Supertaça da Alemanha. Chegou a entrar nas cogitações do Liverpool para render Jürgen Klopp, optando por ficar mais um ano na Alemanha, com os reds a escolherem depois Arne Slot.