João Cotrim de Figueiredo afirmou esta terça-feira que lhe parece uma “informação factual relevante” que a ex-assessora que o acusa de assédio trabalhe no Governo, como foi referido no comunicado divulgado pela sua candidatura na segunda-feira. “Pode indiciar que num órgão de soberania da nação está alguém que publica mentiras”, assegurou.

O candidato recusou “usar teorias da cabala”, mas asseverou: “Se o timing é realmente suspeito, se isto tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo de que eu possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai derrubar.”

Cotrim de Figueiredo afirmou ainda que está a falar com o advogado para dar entrada antes do fim da campanha com a queixa por difamação contra a ex-assessora que o acusou de assédio: “Estou à espera que o meu advogado confirme em que data é que pode ocorrer, porque gostava que fosse antes do fim da campanha eleitoral”, afirmou.