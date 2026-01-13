João Cotrim de Figueiredo afirmou esta terça-feira que lhe parece uma “informação factual relevante” que a ex-assessora que o acusa de assédio trabalhe no Governo, como foi referido no comunicado divulgado pela sua candidatura na segunda-feira. “Pode indiciar que num órgão de soberania da nação está alguém que publica mentiras”, assegurou.
Cotrim de Figueiredo afirmou ainda que está a falar com o advogado para dar entrada antes do fim da campanha com a queixa por difamação contra a ex-assessora que o acusou de assédio: “Estou à espera que o meu advogado confirme em que data é que pode ocorrer, porque gostava que fosse antes do fim da campanha eleitoral”, afirmou.
Admitiu que está a viver “horas e dias difíceis” e agradeceu as mensagens de solidariedade que recebeu. ”Isto é pessoalmente muito, muito difícil de digerir e muito doloroso”, assumiu o candidato. Horas depois de Cotrim de Figueiredo ter negado publicamente a acusação de assédio, 30 ex-colaboradoras juntaram-se numa carta aberta para garantir que foram “sempre tratadas com respeito”.
Reafirmou que não vai desistir: “Não serão este tipo de manobras do mais sujo que existe na política que me vão fazer mudar de caminho”. E fez um apelo: “Só o que posso pedir é que os portugueses não se deixem enganar por este tipo de campanhas sujas e que confiem que sou a mesma pessoa que sempre fui na vida pública e não tenho nada a esconder.”
Na carta aberta de 30 mulheres que manifestam solidariedade a Cotrim de Figueiredo não está a assinatura de Mariana Leitão. O candidato diz que a Presidente da Iniciativa Liberal lhe ligou ontem depois de se saber da alegação de assédio.
“Explicou que enquanto Presidente do Partido, não gostaria de ser uma das signatárias, por motivos que eu entendo: não querer estar no rol das assinaturas de pessoas que trabalharam comigo, mas não foram meus superiores, digamos assim. E a Mariana Leitão é Presidente do Partido, do qual eu sou militante”, justificou Cotrim de Figueiredo.
“Todas as mulheres que ali estão são mulheres que de alguma forma, aproximadamente, contactaram comigo, numa lógica de subordinadas ou iguais. A Mariana Leitão é presidente do partido em que eu milito e não fazia sentido estar a subscrever nessa qualidade. (…) Tenho a certeza que se for uma questão disso, a Mariana Leitão tornará a pública à sua posição”, afirmou, frisando que registou “uma chamada bastante calorosa, bastante enfática da parte da Mariana Leitão”.
A denúncia de assédio, a confusão com Ventura e um apoio em falso. O dia negro em que Cotrim perdeu o “momentum”
Cotrim e as declarações sobre Ventura: “Não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça”
João Cotrim de Figueiredo justifica ainda o erro nas declarações sobre André Ventura e a segunda volta com o impacto que teve em si a alegação de assédio, de que já tinha conhecimento desde a véspera.
“Eu próprio gostava muito de perceber, não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça”, admitiu. “Foi um dia difícil e isso talvez tenha toldado o discernimento”, justificou o candidato.
“Quis mostrar claramente que não me comprometi com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos e, portanto, foi isso que deu origem ao equívoco. Não fui claro, assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem, exceto talvez pelas circunstâncias difíceis em que estas últimas horas têm sido vividas”, reconheceu.
“Alguns analistas acharam que era uma estratégia inteligentíssima da minha parte. Também não posso aceitar esse mérito porque não foi propositado, foi um momento bastante infeliz da minha parte, assumo, e a única coisa que eu devia ter dito é o que eu estou a dizer agora, é que só admito cenários de segunda volta em que eu esteja a participar”, afirmou.
Em relação às declarações que fez sobre a mudança de comportamento de André Ventura, diz agora: “Eu estava a ser irónico, porque obviamente ninguém muda as pintas em poucos dias, a menos que seja por motivos de oportunidade”.
O candidato Liberal quis ainda garantir: “Não há na minha posição política nenhuma diferença em relação àquela que ao longo de anos sempre tive”. Questionado sobre se voltou o “não é não” ao Chega, não quis responder: “Qualquer coisa que eu dissesse a mais ia fortalecer ou enfraquecer os meus adversários.”
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