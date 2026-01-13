A denúncia de assédio, a confusão com Ventura e um apoio em falso. O dia negro em que Cotrim perdeu o "momentum"

As mulheres da IL que se juntaram para defender Cotrim

Esta segunda à noite, começaram a ser feitas partilhas nas redes sociais de várias mulheres da Iniciativa Liberal em defesa do candidato. Muitas delas trabalharam com Cotrim no Parlamento no mesmo período reportado pela autora da denúncia: a deputada Joana Cordeiro, a ex-deputada Patrícia Gilvaz, Cláudia Neto e as funcionárias do gabinete Paula Almeida e Amanda Santos. Organizaram-se, aliás, para publicar uma carta aberta conjunta, que foi divulgada esta terça-feira de manhã.

Apesar de já saber desde a véspera que havia o risco de a mensagem com a acusação de assédio se tornar conhecida, João Cotrim Figueiredo manteve as três ações de campanha previstas para o dia. Arrancou no mercado do Fundão, sempre ao lado de Liliana Reis, que é da terra, e guiou o candidato pelas várias bancas de venda. Foi uma ação normal de campanha, tirando as declarações no final.

O candidato vinha preparado para responder aos muitos ataques da véspera de outras candidaturas (de “lobo” a “queque”), a dizer que ia estampar essas críticas numa t-shirt e vesti-la com orgulho, e a acusar os adversários de estarem “um bocadinho desorientados”.

Depois surgiu uma pergunta sobre o desafio de André Ventura, que anunciou que, numa segunda volta em que ele não esteja, votaria em qualquer candidato contra António José Seguro. E lançou o repto aos outros candidatos para fazerem o mesmo.

Vários elementos da Iniciativa Liberal lamentaram ao longo do dia que o candidato não se tenha limitado a dar a resposta política redonda de que quem ia passar à segunda volta era ele. Por norma, Cotrim Figueiredo tem resistido a dar respostas vagas, quase como se fugir a uma pergunta com um dilema difícil fosse pior do que ficar numa situação politicamente embaraçosa. Foi o que aconteceu esta segunda-feira.

“Não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda sobre de que candidatos vamos estar a falar. O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conhecia. Moderou o discurso e parece um político diferente”, começou por dizer. Questionado especificamente sobre a hipótese de votar em Ventura, afirmou: “Teria de fazer uma reflexão muito grande, não excluo ninguém. Não vou excluir ninguém nesta altura.”

Correu-lhe tão mal, foi tão aproveitado pelas outras candidaturas e provocou um sururu tão grande nas redes sociais onde se habituou a reinar, que fez mais uma declaração sobre o assunto no fim da ação de campanha seguinte, a visita a uma fábrica de cablagens em Castelo Branco, sem acrescentar nada de relevante, nem recuar no que tinha dito.

Irritou-se por Marques Mendes ter ignorado que a premissa da pergunta era se Cotrim não passasse à segunda volta. Acrescentou cenários improváveis para dizer que não excluía votar em qualquer candidato (incluindo Manuel João Vieira) — e disse que também não excluía não apoiar ninguém, indo aliás ao encontro da tese que tantas vezes já usou nesta campanha, de que os políticos não são donos dos votos dos eleitores.

Cotrim e a sua comitiva saíram de Castelo Branco no autocarro da campanha e foram comer uma grelhada mista num almoço restrito que juntou 21 pessoas das estruturas locais da IL. Houve quem se metesse com ele por causa da resposta sobre André Ventura, mas Cotrim não quis falar do assunto e pareceu abatido e cansado, contrariando a imagem de otimismo enérgico que estava a passar na campanha até aqui.

Entre os apoiantes houve logo a noção de que esta resposta improvisada tinha sido um tiro no pé, de consequências imprevisíveis. Mesmo que a ideia fosse não hostilizar os eleitores indecisos do Chega para esta primeira volta, acabou por arriscar perder uma parte do eleitorado que não quer ouvir falar de Ventura — e deu a imagem de ser um taticista, que abdica de princípios de conduta política marcados por linhas vermelhas ao longo de anos para tentar ganhar mais uns votos.

Depois do almoço, Cotrim chegou com atraso ao evento da tarde, na Covilhã. Percebeu-se porquê: esteve a gravar um vídeo que foi divulgado nas suas redes sociais imediatamente antes de entrar na UBI Medical. Aí admitiu que não foi claro na resposta que deu e garantiu que obviamente não quer Ventura na Presidência. Mas pode ter vindo demasiado tarde: por essa altura já tinha sido posto em causa o “momentum”, como lhe chamou, da campanha sempre a crescer. Só pioraria um par de horas depois, quando a denúncia do assédio dominou os ciclos noticiosos.