“A ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável”, acusa um conjunto de 30 mulheres que trabalharam com João Cotrim de Figueiredo, numa carta aberta, em reação às alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora da Iniciativa Liberal.
“Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados”, escrevem. “Para nós, foi e é um privilégio trabalhar com o João”, concluem.
Entre as 30 signatárias encontram-se as deputadas Joana Cordeiro e Angélique da Teresa, a ex-deputada Patrícia Gilvaz, mas também a apresentadora Iva Domingues.
Este é o texto completo da carta aberta:
“Carta aberta de 30 mulheres que trabalharam com João Cotrim de Figueiredo
Escrevemos este texto para partilhar a nossa experiência pessoal enquanto trabalhámos diretamente com o João Cotrim de Figueiredo. A ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável e contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade. Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar.
Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador.
O objetivo deste texto é apenas acrescentar ao espaço público um testemunho honesto e coletivo sobre aquilo que conhecemos em primeira mão. Acreditamos que situações desta natureza devem ser analisadas com seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas.
Para nós, foi e é um privilégio trabalhar com o João.”
1. Beatriz Águas
2. Paula Almeida
3. Olga Baptista
4. Maria Ana Borges de Sousa
5. Elsa Carvalho
6. Joana Cordeiro
7. Luzia Cordeiro
8. Leonor Dargent
9. Iva Domingues
10. Maria Estarreja
11. Felipa Garnel
12. Patrícia Gilvaz
13. Ana Madalena Leitão
14. Filipa Leite de Castro
15. Brigitte Loureiro
16. Maria Malhão
17. Ana Vasconcelos Martins
18. Carina Monteiro
19. Catarina Neto
20. Anabela Possidónio
21. Margarida Vitória Pereira
22. Vera Pinto Pereira
23. Alexandra Reis
24. Tânia Ribeiro
25. Amanda Santos
26. Mafalda Santos
27. Cátia Silva
28. Mafalda Sim-sim
29. Angélique da Teresa
30. Cláudia Vasconcelos