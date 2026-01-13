“A ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável”, acusa um conjunto de 30 mulheres que trabalharam com João Cotrim de Figueiredo, numa carta aberta, em reação às alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora da Iniciativa Liberal.

“Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados”, escrevem. “Para nós, foi e é um privilégio trabalhar com o João”, concluem.

Entre as 30 signatárias encontram-se as deputadas Joana Cordeiro e Angélique da Teresa, a ex-deputada Patrícia Gilvaz, mas também a apresentadora Iva Domingues.

Este é o texto completo da carta aberta:

“Carta aberta de 30 mulheres que trabalharam com João Cotrim de Figueiredo

Escrevemos este texto para partilhar a nossa experiência pessoal enquanto trabalhámos diretamente com o João Cotrim de Figueiredo. A ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável e contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade. Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar.

Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador.

O objetivo deste texto é apenas acrescentar ao espaço público um testemunho honesto e coletivo sobre aquilo que conhecemos em primeira mão. Acreditamos que situações desta natureza devem ser analisadas com seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas.

Para nós, foi e é um privilégio trabalhar com o João.”

1. Beatriz Águas

2. Paula Almeida

3. Olga Baptista

4. Maria Ana Borges de Sousa

5. Elsa Carvalho

6. Joana Cordeiro

7. Luzia Cordeiro

8. Leonor Dargent

9. Iva Domingues

10. Maria Estarreja

11. Felipa Garnel

12. Patrícia Gilvaz

13. Ana Madalena Leitão

14. Filipa Leite de Castro

15. Brigitte Loureiro

16. Maria Malhão

17. Ana Vasconcelos Martins

18. Carina Monteiro

19. Catarina Neto

20. Anabela Possidónio

21. Margarida Vitória Pereira

22. Vera Pinto Pereira

23. Alexandra Reis

24. Tânia Ribeiro

25. Amanda Santos

26. Mafalda Santos

27. Cátia Silva

28. Mafalda Sim-sim

29. Angélique da Teresa

30. Cláudia Vasconcelos