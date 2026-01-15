A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira um empréstimo de mil milhões de euros ao Egito, no âmbito de um pacote de ajuda macrofinanceira de cinco mil milhões que visa ajudar o país a equilibrar a balança comercial.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que este apoio irá ajudar o Egito a “responder a parte das suas necessidades de financiamento atuais e a assegurar a sua estabilidade macroeconómica”.

“Contribuirá igualmente para que haja avanços na agenda de reformas económicas do país, em articulação com o programa atualmente em curso do Fundo Monetário Internacional (FMI)”, lê-se.

O executivo comunitário indica ainda que os mil milhões de euros visam “atenuar as pressões” sobre a balança comercial do Egito, numa altura em que o país tem de lidar com as consequências “da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, da situação no Médio Oriente e dos ataques dos Huthis no Mar Vermelho”.

Citada no comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, refere que o Egito é um “parceiro estratégico da União Europeia” e o apoio de mil milhões de euros mostra “o compromisso da UE com a parceria” assim como os esforços do Egito para “desenvolver uma economia mais robusta e verde”.

“Este financiamento vai ser canalizado para onde é mais necessário: estabilidade económica, democracia, sustentabilidade e Estado de Direito. E, à medida que o Egito avança nas suas reformas e fortalece a sua economia, continuamos a trabalhar em conjunto para tornarmos o Mediterrâneo mais seguro e próspero”, refere.

A Comissão Europeia indica que o Egito cumpre “todas as condições necessárias” para receber os mil milhões de euros esta quinta-feira anunciados.

Além de respeitar “todas as condições de política económica acordadas com a UE”, o executivo refere que o país também tomou “medidas concretas para respeitar mecanismos democráticos eficazes, incluindo um sistema parlamentar multipartidário, o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos”.

Este pagamento de mil milhões de euros é fornecido no âmbito de um programa de ajuda macrofinanceira de cinco mil milhões destinado ao Egito que vigorará até 2027 e que foi apresentado pela Comissão Europeia em março de 2024, no âmbito de uma Parceria Estratégica e Global assinada com o país na altura.

Em dezembro de 2024, a Comissão Europeia já tinha anunciado um primeiro empréstimo de mil milhões de euros para ajudar o país a responder às suas necessidades orçamentais em 2025.