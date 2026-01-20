O acidente ferroviário que envolveu dois comboios e provocou pelo menos 41 mortos em Córdoba, no sul de Espanha, está a ser descrito como “estranho” e particularmente complexo, numa altura em que equipas de investigadores presentes no local tentam apurar as causas. Têm sido afastadas as possibilidades de erro humano e sabotagem e um problema na infraestrutura é apontado por vários especialistas ouvidos pela imprensa espanhola como a hipótese mais provável.

O acidente aconteceu no domingo. O comboio de alta velocidade da empresa Iryo, que fazia a ligação entre Málaga e Puerta de Atocha, transportava 317 pessoas quando descarrilou cerca de uma hora após o início da viagem, pelas 19h50, em Adamuz. Três das últimas carruagens entraram na via férrea contrária, onde circulava o comboio da empresa estatal Renfe, com 184 passageiros, que viajava de Puerta de Atocha para Huelva. As primeiras carruagens desse comboio acabaram por descarrilar, caindo de uma altura de pelo menos quatro metros.

O caso está a ser analisado pela Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF). O presidente do organismo, Ignacio Barrón, disse em entrevista à RTVE que “o que provoca um descarrilamento é a interação da via e do veículo”, eliminando à priori um problema humano. “A falha humana está praticamente descartada. Se o maquinista toma uma decisão errada, o próprio sistema o corrige”, disse por sua vez o presidente da empresa nacional Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

A investigação está numa fase muito precoce e poderá levar meses até serem apuradas as causas. No entanto, segundo noticiou o El País, foi identificada uma rotura nos carris que poderá ter interesse para os investigadores. O jornal acrescenta que para já não é claro se a falha é uma causa ou consequência do acidente.

Já o El Español escreve que a teoria em que os investigadores parecem coincidir nesta fase inicial é a de que pode ter havido um “mau alinhamento” da via no local da mudança de agulhas. Ou seja, poderá estar em causa um problema na soldagem entre carris. Para já, o ministro dos Transportes recusa comentar qualquer hipótese: “Determinar agora que existe um problema de soldagem é totalmente inviável”. Em entrevista à emissora La Sexta o governante disse que num trecho de até 300 metros da linha férrea foram identificadas diversas ruturas.

“É um acidente tremendamente estranho”, já tinha admitido o governante no domingo. Óscar Puente destacou que a colisão aconteceu numa reta do percurso, numa via recentemente renovada e que envolveu comboios modernos que circulavam dentro dos limites de velocidade previstos. Também o presidente da Iryo, Carlos Bertomeu, descreveu o caso como “estranho”.

Já o presidente da Renfe indicou que a linha Madrid-Sevilha, do qual faz parte o troço onde os comboios descarrilaram, está equipada com um sistema de segurança LZB. Este atua quando há um obstáculo na via, ativando a travagem de emergência do comboio. O curto espaço de tempo entre o descarrilamento do comboio da Iryo e a passagem do Renfe — um intervalo de apenas 20 segundos — terá impedido este sistema de funcionar eficazmente. Tudo isso levou Fernández Heredia a levantar a hipótese de “alguma falha no material circulante ou na infraestrutura”.

A via no qual se deu o acidente faz parte do corredor Madrid-Sevilha. Inaugurado em 1992, este trecho é o mais antigo da rede de alta velocidade de Adif, mas foi alvo de uma renovação que acabou em maio do ano passado. Já o modelo Frecciarossa da Iryo que descarrilou primeiro no domingo saiu da fábrica apenas em 2022. Tinha sido submetido a uma revisão há quatro dias.