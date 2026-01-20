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O presidente de França, Emmanuel Macron, disse a Donald Trump, por mensagem privada, “não compreender” a estratégia dos EUA quanto à Gronelândia.

“Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”, escreveu Macron numa mensagem de texto enviada a Trump, e que o próprio presidente dos EUA partilhou na rede social Truth Social. Entretanto, o gabinete de Macron já confirmou a veracidade da mensagem.

“Amigo, estamos totalmente alinhados sobre a Síria. Podemos fazer grandes coisas no Irão”, escreveu também Macron, referindo-se a outros dois focos de tensão a nível mundial. No entanto, Macron referiu-se em tom crítico às pretensões dos EUA relativamente à Gronelândia, dizendo não “compreender” a posição norte-americano de cobiça por um território que faz parte da Dinamarca, país que integra a NATO.

Na mesma mensagem, Macron propôs-se a organizar uma reunião do G7 em Paris na tarde da próxima quinta-feira, e para qual seriam convidados representantes da Rússia, Ucrânia, Dinamarca e Síria.