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A Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a acordo sobre garantias de segurança às autoridades de Kiev após uma possível cessação das hostilidades com a Rússia, anunciou esta quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“As garantias de segurança estão prontas”, disse o líder ucraniano aos jornalistas à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça, após um encontro com o homólogo norte-americano Donald Trump, no âmbito das iniciativas de paz promovidas pela Casa Branca para o conflito iniciado por Moscovo em fevereiro de 2022.

Segundo Zelensky, “o documento precisa ser assinado pelas partes, pelos presidentes, e depois será enviado para os parlamentos nacionais”.

O Presidente ucraniano referiu, por outro lado, que ainda não há acordo sobre os territórios reivindicados por Moscovo no leste da Ucrânia.

“Tudo gira em torno da parte oriental do nosso país. Tudo gira em torno dos territórios. Esse é o problema que ainda não resolvemos”, indicou aos jornalistas.

Ainda em Davos, o Presidente ucraniano revelou a realização de uma reunião trilateral a partir de sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos com negociadores de Kiev, Washington e Moscovo.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner estão esta quinta-feira na Rússia para uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin.