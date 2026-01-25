Ventura na terra onde vive Seguro à procura do Zé Povinho e de alguém com quem debater

André Ventura sente-se de volta aos tempos em que falava sozinho, ninguém lhe respondia e fazia campanha à procura de protagonismo. Na terra onde vive (e venceu) António José Seguro, nas Caldas da Rainha, insistiu nas críticas ao adversário por não estar disponível para debater além de um frente a frente e acusou-o de estar a fazer um “desfile“.

O candidato a Belém vai tentando meter-se com o rival de todas as formas, começou por colocar na própria voz um movimento das redes sociais (“Seguro seguramente será a mesma coisa”) e ao passar em frente à sede de Seguro, onde se lia em letras garrafais “Caldas vota Seguro”, sugeriu que “Caldas vai ser Ventura”.

“Acho que as pessoas começam a saber que António José Seguro será exatamente o mesmo que todos os outros fizeram e querem uma mudança”, atirou o presidente do Chega, em declarações aos jornalistas, recuperou o tema dos debates para reiterar que Seguro “tem medo” e “não tem nada para dizer”. Assumiu o desafio de mostrar que o adversário é “uma pessoa sem ideias nenhumas, uma pessoa que está na mão do sistema de interesses nacional, sobretudo no sistema de interesse bipartidário PS e PSD, uma pessoa que não tem nada a acrescentar”.

Mas quis recordar por mais do que uma vez que parece estar a correr sozinho em pista: “Uma campanha é entre duas pessoas. Por isso é que se chama segunda volta, é para que os dois candidatos mais votados disputem entre si ideias, convicções, o que é que querem”, insistiu, sugerindo que “geralmente a História de Portugal mostra que quando desprezamos o povo, o povo não gosta e o povo responde”.