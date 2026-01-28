Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a passagem da depressão Kristin por Portugal

Quatro pessoas morreram em Leiria em resultado direto da passagem da depressão Kristin por Portugal. Leiria foi um dos territórios mais afetados pela tempestade durante a noite e madrugada.

Três mortes foram confirmadas pelo presidente da Câmara de Leiria. “Há três vítimas mortais relacionadas com o fenómeno (duas em Carvide, uma mulher com 36 anos e um homem com 58 anos) relacionadas com desabamento de telhados, anexos”, disse Gonçalo Lopes à CNN. Segundo a Proteção Civil, uma das vítimas foi atingida por uma chapa metálica e outra ficou presa na estrutura de uma habitação.

O autarca revelou ainda que a outra vítima morreu na zona da Boavista (a norte da cidade). Segundo o presidente da Câmara, era um colaborador de uma estação de painéis fotovoltaicos, que foi encontrado em paragem cardiorrespiratória.

Numa conferência de imprensa ao início da manhã Gonçalo Lopes chegou a avançar que havia uma outra morte, mas corrigiu essa informação nas declarações à CNN. Informou que, afinal, o caso não tinha relação com a tempestade. “Temos outras ocorrências não diretamente relacionadas e que foram reportadas pelo hospital [de Leiria]. Ainda estamos a tentar apurar as circunstâncias”, disse o autarca.

Durante a tarde gerou-se uma nova confusão em torno de uma possível quarta morte diretamente relacionada com a tempestade. A Câmara da Marinha Grande avançou num comunicado citado pela Lusa que um homem de 34 anos tinha morrido como consequência da passagem da depressão Kristin. Fonte da autarquia disse à agência Lusa que a morte ocorreu na freguesia de Vieira de Leiria.

Horas depois o mesmo município divulgou um novo comunicado sem nenhuma referência a vítimas mortais. Mas ainda voltou a corrigir a informação para a divulgada inicialmente: “Confirma-se o falecimento de um homem, de 34 anos, em resultado da depressão [Kristin]”.

Para além das quatro mortes no distrito de Leiria, há ainda a registar uma outra morte em Povos, Vila Franca de Xira, na sequência da queda de uma árvore sobre uma carrinha. Há uma quinta vítima em Silves, uma mulher de 85 anos que morreu depois de o veículo ter sido arrastado para um ribeiro.