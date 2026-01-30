As sondagens publicadas esta quinta-feira dão uma vantagem clara a António José Seguro. O estudo de opinião revelado pela SIC e pelo Expresso e realizado pelo ISCTE/ICS revela que o candidato apoiado pelo PS obtém 51% das intenções de voto, ao passo que o líder do Chega, André Ventura, angaria 27%, isto sem a distribuição de indecisos.

Com a distribuição de indecisos, o resultado de António José Seguro era de 66%, ao passo que o de André Ventura era de 34%. O número de indecisos é apenas de 8%, sendo que 12% dos inquiridos refere que não vão votar — e assumem que se preferem abster entre os dois candidatos. A sondagem da SIC e do Expresso refere também que 87% dos eleitores salientam ter chegado a uma escolha “definitiva” e não deverão mudar o sentido de voto.

A vantagem de António José Seguro nesta segunda volta explica-se, de acordo com a sondagem do ICS/ISCTE, pela transferência de voto dos eleitores de Luís Marques Mendes e de Henrique Gouveia e Melo: cerca de 70% dos que votaram naqueles dois candidatos na primeira volta pretendem desta vez votar no antigo secretário-geral do PS.

Em todas as faixas etárias e grupos socioeconómicos, António José Seguro é o favorito para vencer as eleições; mesmo nos jovens, 42% dizem preferir votar no candidato apoiado pelo PS em vez de André Ventura (27%). A diferença mais substancial é entre os eleitores mais velhos: 61% deverão votar em Seguro, enquanto 17% em Ventura.

Esta sondagem publicada esta quinta-feira pela SIC e pelo Expresso foi realizada entre os dias 20 e 25 de janeiro de 2026 e contou com 902 entrevistas com um margem de erro de 3,25%.

Tracking poll mostra Seguro abaixo dos 60% e Ventura a subir

A tracking poll publicada esta quinta-feira pela TVI e pela CNN Portugal e realizada pela Pitagórica mostra António José Seguro destacado nas intenções de voto, ainda que tenha havido uma aproximação de 4,7 pontos percentuais. Este é também o primeiro dia em que o grande debate entre os dois candidatos presentes na segunda volta é tido em conta.

De acordo com a tracking poll, António José Seguro é o preferido de 59% dos inquiridos, enquanto André Ventura recolhe a preferência de 28%.

Isto significa que é a primeira vez nestes quatro dias deste estudo de opinião que António José Seguro desce abaixo da marca dos 60%, com André Ventura a subir 1,8 pontos percentuais, podendo-se registar já algum efeito do debate televisivo entre os dois.

Tal como a sondagem da SIC/Expresso indica, os eleitores de ambos mostram-se muito decididos, com 90% do lado de cada um a dizer que já não muda de voto. Há ainda 5,8% que tencionam votar branco ou nulo.

Esta tracking poll da Pitagórica foi realizada entre 26 e 28 de janeiro e contou com 608 entrevistas, apresentando uma margem de erro máxima de 4,06%.