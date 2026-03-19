Vários movimentos de defesa dos direitos LGBTQIA+ manifestaram-se esta quinta-feira em Lisboa em frente à Assembleia da República para contestar propostas de alteração da Lei sobre identidade de género.

“É muito negativo porque cria enormes entraves no dia-a-dia das pessoas e passa a perceção de que nós temos um problema de saúde mental”, disse à Lusa a presidente da associação ILGA-Portugal, Daniela Bento.

Mais de 100 pessoas concentraram-se em frente ao parlamento com cartazes com palavras de ordem como “o meu nome não é debate” e “não somos diagnósticos”.

Os deputados da Assembleia da República vão discutir esta quinta-feira três projetos de lei (PSD, Chega e CDS-PP) para revogar ou alterar a lei 38/2018, sobre a autodeterminação da identidade de género e expressão de género.

Os deputados vão discutir iniciativas do Chega, CDS-PP e PSD que visam revogar ou alterar a Lei n.º 38/2018, que consagra a autodeterminação da identidade e expressão de género.

O PSD propõe a revogação da legislação de 2018 e o regresso ao regime de 2011, reintroduzindo a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil.

O Chega pretende alterar os procedimentos de alteração de nome e género, invocando a “proteção das crianças e jovens”, enquanto o CDS-PP defende a proibição de bloqueadores da puberdade e de terapias hormonais em menores de 18 anos, no âmbito do tratamento da disforia de género.

Em sentido oposto, o Bloco de Esquerda apresentou um quarto projeto, que propõe o reforço da lei atual e estabelece um quadro jurídico para a sua aplicação.