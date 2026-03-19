Nigel Farage, o líder do partido britânico Reform UK, vendeu milhares de vídeos numa plataforma na Internet em que repete slogans extremistas, apoia um evento neonazi no Canadá, faz referências sobre teorias da conspiração antisemitas e comentários misóginos sobre políticas de esquerda, revelou uma investigação publicada pelo The Guardian. Pelos vídeos, partilhados na plataforma Cameo, recebeu mais de 400 mil euros desde 2021.

A plataforma permite a figuras públicas vender vídeos curtos a membros do público. Os compradores precisam apenas escrever um comando com o objetivo do vídeo e o que quer que a celebridade diga. Nigel Farage é membro do Cameo desde 2021, e cobrou um total de 374.893 libras, ou cerca de 433 mil euros pelos vídeos, que são mais de 4.300. A maioria são mensagens de aniversário, Natal ou Dia dos Namorados, pelas quais cobrou cerca de 98 euros, mas há vídeos pelos quais ganhou mais de 150 euros.

Nigel Farage: "I can’t be bought." Also, Nigel Farage on Cameo for £69.66???????? pic.twitter.com/450cgGltZZ — Mukhtar (@I_amMukhtar) February 12, 2026

Em alguns vídeos, o político apoia mensagens que vão contra as visões que defende em público, como revela o The Guardian. Numa das publicações, de janeiro de 2025, Farage elogia uma mulher pelos seus esforços para libertar o ex-presidente hondurenho preso nos EUA por tráfico de drogas. “Tenho que a elogiar pelos seus esforços para libertar Juan Orlando Hernández da prisão. Está a trabalhar muito. A lutar pela justiça e a verdade”, disse Farage, que pela mensagem recebeu 97 euros. Hernández recebeu o perdão de Donald Trump em dezembro de 2025. Já em março de 2025 o líder do Reform UK recebeu o pedido para gravar uma mensagem de aniversário para Kieron, que fazia 17 anos. “Preciso de criticar o Newcastle e dizer: ‘Libertem o Diddy, comam o Shankly'”, disse Farage, que acrescentou: “E, na dúvida, vamos controlar as nossas fronteiras”. O vídeo custou 94 euros.

Por duas vezes, Farage gravou vídeos com comentários misóginos relacionados a políticas de esquerda. Num deles, diz que ouviu dizer que o usuário que pediu o vídeo “tinha um crush secreto por Diane Abbott (antiga parlamentar do Partido Trabalhista). Espero que isso não seja verdade”, diz Farage, que em outra mensagem faz piada com alguém por “suspirar pelos seios fartos de Alexandria Ocasio-Cortez (política norte-americana membro do Partido Democrata)”.

Apoio a condenado por protestos violentos extremistas

A investigação revelou que Farage gravou em 2025 um vídeo para Ben Tavener, de 37 anos, que foi condenado por distúrbios violentos devido ao seu envolvimento em confrontos em Bristol em agosto de 2024, durante a onda de manifestações de extrema direita após um esfaqueamento em Southport em que três crianças morreram. A mensagem foi encomendada pela família de Tavener para assinalar o término da sua pena de prisão.

A proposta era que Farage gravasse uma mensagem para um homem chamado “Ben”, descrito como “membro antigo do Reform… que foi filmado nos tumultos do verão de 2024, a separar uma luta e a ajudar a conter confrontos com a polícia. Quando objetos foram atirados contra ele, lançou uma garrafa que caiu no chão e não feriu ninguém. Recebeu uma pena de 16 meses de prisão (libertado da prisão em poucos dias)”. No vídeo, Farage diz que Tavener havia recebido uma sentença de prisão “absolutamente ultrajante”. “Sei que passou por momentos muito difíceis e sinto muito. Sinto muito mesmo. Não está sozinho”, disse o líder do Reform. “É absolutamente horrível. Tudo o que posso dizer é: mantenha a cabeça erguida, continue a acreditar nas coisas certas, continue a agir da maneira correta e, no final, sabe de uma coisa, Ben? No final, o bem triunfa sobre o mal”, diz Farage, que conclui a dizer: “Estou consigo”.

Contudo, na altura dos protestos, Farage condenou os tumultos generalizados, que tiveram como alvo hotéis que abrigavam solicitantes de asilo. “Não apoiamos – eu não apoio – protestos de rua, violência ou vandalismo de forma alguma”, disse. “Devemos lidar com a violência, independentemente da sua origem, e lidar impiedosamente.”

????NEWS: The Guardian have published a collection of Nigel Farage cameo appearances



Why he keeps on doing this I have no idea, does he really need the £72 that badly?



Cringe doesn't come close pic.twitter.com/gSlF3gOkAP — Basil the Great (@BasilTheGreat) March 17, 2026

Vídeos em dias de votação no Parlamento e no funeral da Rainha

De acordo com a análise do The Guardian, Farage gravou o equivalente a três vídeos por dia — o que não inclui os milhares de vídeos privados, que o jornal não tem acesso — e terá ocupado tempo na plataforma em dias importantes no Reino Unido. Por exemplo, nas eleições de 4 de julho de 2024, Farage gravou oito vídeos para o Cameo. Desde que assumiu um assento no Parlamento britânico, já fez 19 horas em conteúdo para a plataforma, e em 212 ocasiões carregou vídeos durante discussões ou votações no Parlamento, incluindo uma mensagem de feliz aniversário que foi publicada enquanto decorria uma votação à qual faltou. O líder do Reform UK ainda gravou nove vídeos no dia de Natal e quatro no dia do funeral da Rainha Isabel II.

O porta-voz de Nigel Farage disse que o parlamentar votou “mais vezes que Kemi Badenock e Keir Starmer juntos desde julho de 2024, o que não corrobora com a sugestão que gravar estas mensagens breves o distraiu das suas responsabilidades parlamentares”. Já um porta-voz do Reform UK afirmou que Farage “gravou muitos milhares de vídeos para apoiantes genuínos para celebrar casamentos, felicitar amigos ou enviar mensagens. Diante desta escala, erros ocasionais podem ocorrer”, justifica o porta-voz, que afirma que os vídeos “não devem ser considerados declarações políticas ou atividade de campanha. Ele tem sido claro há muito tempo sobre a sua oposição ao extremismo e à violência política”.