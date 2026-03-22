Os portugueses Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho melhoraram este domingo o recorde nacional da estafeta masculina 4×400 metros nos Mundiais de atletismo em Pista Curta, em Torun, na Polónia, com o tempo de 3.04,75.

A anterior melhor marca lusa na estafeta indoor remontava a 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 03.06,57.

O quarteto nacional terminou a primeira série no segundo lugar, atrás dos Países Baixos (03.04,66) e à frente dos EUA (03.04,85), assegurando um dos dois lugares de apuramento direto para a final, marcada para as 20h26 locais (19:26 em Lisboa), com um sprint por dentro de João Coelho a bater os norte-americanos.