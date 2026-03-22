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O Presidente do Líbano, Joseph Aoun, denunciou os ataques israelitas realizados este domingo no sul do país contra pontes e outras infraestruturas, classificando-os como um “prelúdio de uma invasão terrestre”.

Em comunicado, a Presidência refere que Joseph Aoun “condenou o ataque e a destruição por Israel de infraestruturas e instalações vitais no sul do Líbano, em particular a ponte de Qasmiyeh sobre o rio Litani e outras pontes”.

“Estes ataques representam uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano e são considerados um prelúdio a uma invasão terrestre”, considera o Presidente, depois de Tel Aviv ter anunciado que o exército israelita, que já tinha lançado incursões terrestres, recebeu ordens para destruir “todas as pontes” alegadamente utilizadas pelo Hezbollah pró-iraniano.