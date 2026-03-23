A estação de comboios de Bruxelas Midi, na capital belga, foi evacuada esta segunda-feira à tarde e o tráfego ferroviário foi suspenso após a descoberta de três pacotes suspeitos no interior de dois comboios, noticiou o Le Soir. Após uma avaliação, a polícia considerou que os pacotes são “inofensivos”.

A SNCB, empresa ferroviária estatal belga, anunciou, por volta das 17h20 (16h20 em Lisboa), a suspensão do serviço de comboios na estação e a polícia foi chamada ao local para isolar a área e avaliar a situação.

Dois dos pacotes suspeitos foram encontrados a bordo de dois comboios: um na plataforma 20 e outro na plataforma 18, de acordo com a Polícia Federal, citada pelo mesmo jornal belga. Um outro foi descoberto numa locomotiva em andamento. “Foi detetado um pacote suspeito num comboio com destino a Antuérpia”, disse Frédéric Sacré, porta-voz da empresa Infrabel, num comunicado inicial antes da descoberta dos outros dois objetos.

Todo o tráfego ferroviário de e para esta estação de Bruxelas ficou suspenso, assim como duas linhas de metro, quatro linhas de elétrico e cinco linhas de autocarros.

Pelas 20h02 (19h02 em Lisboa), o tráfego foi retomado, de acordo com Vincent Bayer, porta-voz da SNCB. Ao final da noite, apenas as plataformas 19 e 20 da estação permaneciam inacessíveis.