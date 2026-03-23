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O Presidente norte-americano garantiu esta segunda-feira que Washington e Teerão estão envolvidos em negociações produtivas. Responsáveis iranianos, porém, garantem no arranque da terceira semana do conflito, que Donald Trump está apenas a mentir numa tentativa de manipular os mercados financeiros.

Numa declaração aos jornalistas, antes de embarcar num avião em Palm Beach, na Florida, o Presidente Trump assegurou que os EUA estão em diálogo com o Irão para pôr fim ao conflito. Questionado sobre com quem Washington está a negociar, o líder norte-americano disse apenas que se trata de uma “figura de destaque”, mas não com o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

A Reuters avançou pouco depois que Washington estava a dialogar com o presidente do Parlamento iraniano. A agência acrescentava que no sábado as autoridades norte-americanas tinham pedido uma reunião com Mohammad Baqer Qalibaf.

O Irão, no entanto, sublinhou a diferentes vozes que não está a negociar com os Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse ao jornal IRAN que “as declarações do Presidente dos EUA fazem parte dos esforços para reduzir os preços da energia e ganhar tempo para implementar os seus planos militares“. “Apesar de terem existido iniciativas de países na região para diminuir as tensões, a resposta do Irão tem sido clara: não começou esta guerra e tais pedidos devem ser dirigidos a Washington”, disse o governante, citado pela Associated Press.

Também o presidente do parlamento do Irão acusou os norte-americanos de mentirem. “Não existiram negociações com os EUA, as fake news são usadas para manipular os mercados financeiros e do petróleo e escapar ao pântano no qual os EUA e Israel estão presos”, escreveu Mohammad Baqer Qalibaf na rede social X.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Já depois das declarações dos responsáveis iranianos, Donald Trump voltou a descrever negociações positivas com o Irão. “Estamos a ter conversas mesmo boas. Começaram ontem à noite, um pouco na noite anterior. Acho que são muito boas. Eles querem paz. Eles concordaram em não ter uma arma nuclear”, disse numa mesa redonda em Memphis, no estado de Tennessee.

O Presidente afirmou que há boas hipóteses de se chegar a um acordo que seja “bom para todos”, incluindo os aliados no Médio Oriente e Israel, que tem sido um “parceiro muito bom”. “Vamos dar cinco dias e vamos ver onde é que isso nos leva. Diria que no final deste período pode acabar por ser um bom acordo”, sublinhou.