Na entrada para a terceira semana de guerra, os navios passam no estreito de Ormuz a conta-gotas. Mas o Irão ameaça agora impor mesmo um bloqueio total, caso os Estados Unidos ataquem as centrais nucleares iranianas. O objetivo do Irão continua a ser aumentar o custo da guerra para Washington — e para o mundo inteiro —, tendo ameaçado ainda novos ataques contra infraestruturas energéticas — “Os preços do petróleo vão subir durante muito tempo”, ameaçou o presidente do Parlamento iraniano — e ainda contra as instituições financeiras que comprem títulos do tesouro dos EUA, “manchados com o sangue iraniano”.

No palco de guerra, os ataques mais intensos deste fim de semana aconteceram em Israel e no Líbano. Um ataque iraniano que fez mais de 200 feridos no sul de Israel, no sábado, levantou questões sobre a eficácia das defesas anti-aéreas israelitas à medida que a guerra progride, tendo o Exército declarado no domingo que a taxa de sucesso nas interceções continua acima dos 90%. Já no Líbano, Israel está focado na destruição de infraestruturas civis — habitações e pontes — que dizem ser utilizadas com propósitos “terroristas”.

A ação israelita no Líbano motivou a condenação do Presidente libanês, que apelou à ação internacional contra Israel. No sentido inverso, também Benjamin Netanyahu apelou à mobilização dos líderes mundiais, mas para se juntarem à ofensiva israelo-americana contra o Irão. Enquanto a guerra continua a escalar no Golfo e no Mediterrâneo, algumas das milícias iraquianas pró-Irão deram um passo atrás e declararam ter suspendido durante cinco dias os ataques contra interesses norte-americanos na região.

Pode recordar os acontecimentos de sábado aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo deste domingo, dia 22 de março:

No Irão:

O Exército israelita anunciou a destruição de infraestruturas de produção e armazenamento de armas do Ministério da Defesa iraniano, no leste de Teerão.

do Ministério da Defesa iraniano, no leste de Teerão. Uma base do Exército iraniano utilizada para treinos e armazenamento de armas no sudoeste de Teerão e uma infraestrutura de produção de armas no oeste da cidade foram alvo de ataques israelitas.

no oeste da cidade foram alvo de ataques israelitas. Foram ouvidas explosões no complexo aeroespacial de Khojir, um alvo que já foi previamente atacados por Israel e pelos Estados Unidos.

no complexo aeroespacial de Khojir, um alvo que já foi previamente atacados por Israel e pelos Estados Unidos. Imagens de satélite publicadas este domingo revelaram duas crateras na pista do aeroporto de Bushehr, devido a ataques ao longo da terceira semana de guerra.

de Bushehr, devido a ataques ao longo da terceira semana de guerra. As forças israelitas e norte-americanas relataram ainda novos ataques contra bases aéreas e infraestruturas de produção de armazenamento de drones por todo o país e sedes e centros de comando em Teerão.

e infraestruturas de produção de armazenamento de drones por todo o país e sedes e centros de comando em Teerão. Israel disse ter destruído, em particular, um “ centro de comando de emergência “, o que aponta, segundo os analistas, que o Irão estará a construir infraestruturas improvisadas face ao ritmo de destruição das bases e quartéis-generais.

“, o que aponta, segundo os analistas, que o Irão estará a construir infraestruturas improvisadas face ao ritmo de destruição das bases e quartéis-generais. A Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou bloquear completamente o estreito de Ormuz se os Estados Unidos atacarem as centrais nucleares iranianas. No mesmo comunicado, declaram que, em caso de ataque, o estreito só será reaberto depois de as centrais serem reparadas.

se os Estados Unidos atacarem as centrais nucleares iranianas. No mesmo comunicado, declaram que, em caso de ataque, o estreito só será reaberto depois de as centrais serem reparadas. O Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, voltou a ameaçar ataques contra “infraestruturas críticas e infraestruturas energéticas e petrolíferas” que ficarão “destruídas de forma irreversível”, classificando-as como alvos legítimos. “Os preços do petróleo vão subir durante muito tempo”, escreveu numa mensagem nas suas redes sociais.

e petrolíferas” que ficarão “destruídas de forma irreversível”, classificando-as como alvos legítimos. “Os preços do petróleo vão subir durante muito tempo”, escreveu numa mensagem nas suas redes sociais. Numa outra mensagem, Ghalibaf classificou também como alvos legítimos as “ entidades financeiras que financiam o orçamento militar dos EUA”. “Comprem [títulos do tesouro dos EUA] e estão a comprar um ataque nas vossas sedes e bens. Nós estamos a monitorizar os vossos portefólios, este é o último aviso”, ameaçou.

que financiam o orçamento militar dos EUA”. “Comprem [títulos do tesouro dos EUA] e estão a comprar um ataque nas vossas sedes e bens. Nós estamos a monitorizar os vossos portefólios, este é o último aviso”, ameaçou. O comandante da forças terrestres da Guarda Revolucionária, Mohammad Karami, visitou o oeste e noroeste do país, onde os ataques israelo-americanos têm sido mais intensos e declarou que as unidades terrestres estão prontas para enfrentar “agressores” nas fronteiras do país.

estão prontas para enfrentar “agressores” nas fronteiras do país. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que os ataques em infraestruturas nucleares abriram uma “fase perigosa” da guerra e apelaram às partes para exercer “máxima contenção militar” para evitar acidentes nucleares “.

“. A imprensa estatal iraniana relatou seis condições de Teerão para pôr fim à guerra. São elas: garantias de que os ataques contra o Irão não se vão repetir, o encerramento das bases norte-americanas no Médio Oriente, o pagamento de compensações pelos danos causados durante a guerra, o fim dos restantes conflitos na região, o estabelecimento de um novo regime legal no estreito de Ormuz e a extradição e condenação de indivíduos responsáveis por aquilo que descrevem como “operações de media hostis contra o Irão”.

de Teerão para pôr fim à guerra. São elas: garantias de que os ataques contra o Irão não se vão repetir, o encerramento das bases norte-americanas no Médio Oriente, o pagamento de compensações pelos danos causados durante a guerra, o fim dos restantes conflitos na região, o estabelecimento de um novo regime legal no estreito de Ormuz e a extradição e condenação de indivíduos responsáveis por aquilo que descrevem como “operações de media hostis contra o Irão”. Os Estados Unidos terão informados aliados no Médio Oriente sobre um possível plano para uma operação terrestre na ilha de Kharg , segundo relatos na imprensa israelita.

, segundo relatos na imprensa israelita. O representante do Irão junto das Nações Unidas argumentou que o território da Jordânia está a ser utilizado como plataforma de lançamento para ataques contra o Irão, levantando a possibilidade de uma retaliação de Teerão contra a Jordânia.

está a ser utilizado como plataforma de lançamento para ataques contra o Irão, levantando a possibilidade de uma retaliação de Teerão contra a Jordânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi , falou ao telefone com a alta-representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia, Kaja Kallas.

, falou ao telefone com a alta-representante para os Negócios Estrangeiros da União Europeia, Kaja Kallas. Mais de 81 mil infraestruturas civis já ficaram danificadas na guerra, segundo números do Crescente Vermelho iraniano.

Em Israel e no Líbano:

Mais de 200 pessoas ficaram feridas num ataque iraniano com dois mísseis em Dimona e Arad, no sul de Israel, que não foram intercetados pelas defesas aéreas devido a “circunstâncias diferentes e não relacionadas” — o que levantou questões sobre a eficácia das defesas israelitas .

. Um porta-voz do Exército israelita afirmou que a taxa de sucesso na interceção dos ataques iranianos é de 92% — o Irão lançou mais de 400 mísseis balísticos em três semanas de guerra.

na interceção dos ataques iranianos é de 92% — o Irão lançou mais de 400 mísseis balísticos em três semanas de guerra. O Irão lançou três mísseis com munição de fragmentação contra Israel, cujos fragmentos atingiram várias localidades perto de Telavive e no centro de Israel. Ao longo da guerra, já foram contabilizados mais de 100 locais de impacto de fragmentos destas munições.

contra Israel, cujos fragmentos atingiram várias localidades perto de Telavive e no centro de Israel. Ao longo da guerra, já foram contabilizados mais de 100 locais de impacto de fragmentos destas munições. O Hezbollah relatou ter lançado seis ataques com drones contra as posição israelitas no norte de Israel e no sul do Líbano.

relatou ter lançado seis ataques com drones contra as posição israelitas no norte de Israel e no sul do Líbano. O Exército israelita anunciou uma nova expansão das operações terrestres no Líbano, que caracterizou como “direcionadas para objetivos chave”, tendo acrescentando que os novos raides mataram 10 combatentes do Hezbollah.

no Líbano, que caracterizou como “direcionadas para objetivos chave”, tendo acrescentando que os novos raides mataram 10 combatentes do Hezbollah. As tropas israelitas atacaram a ponte Qasmiyeh , com danos visíveis, destruindo o principal ponto de passagem entre o sul do Líbano e o resto do país.

, com danos visíveis, destruindo o principal ponto de passagem entre o sul do Líbano e o resto do país. Israel terá utilizado artilharia e munições de fósforo branco contra a cidade de Naqoura, segundo a agência noticiosa estatal do Líbano — a utilização desta munição em zonas povoadas por civis é considerada um crime de guerra.

contra a cidade de Naqoura, segundo a agência noticiosa estatal do Líbano — a utilização desta munição em zonas povoadas por civis é considerada um crime de guerra. A Guarda Revolucionária do Irão terá promovido uma reestruturação da cadeia de comando do Hezbollah, depois de, na guerra de 2024, Israel ter matado a maior parte da cúpula do grupo armado libanês. O grupo funciona agora de forma descentralizada, com grupos mais pequenos e com focos específicos e conhecimentos limitados, numa tentativa de evitar ser alvo de operações das secretas israelitas.

do Hezbollah, depois de, na guerra de 2024, Israel ter matado a maior parte da cúpula do grupo armado libanês. O grupo funciona agora de forma descentralizada, com grupos mais pequenos e com focos específicos e conhecimentos limitados, numa tentativa de evitar ser alvo de operações das secretas israelitas. Benjamin Netanyahu apelou aos líderes internacionais que se juntem à ofensiva israelo-americana contra o Irão. “É altura de os líderes mundiais se juntarem a nós e estou a ver algum movimento nessa direção”, declarou o primeiro-ministro israelita, que voltou a insistir que o Irão é uma ameaça para “o mundo inteiro”.

apelou aos líderes internacionais que se juntem à ofensiva israelo-americana contra o Irão. “É altura de os líderes mundiais se juntarem a nós e estou a ver algum movimento nessa direção”, declarou o primeiro-ministro israelita, que voltou a insistir que o Irão é uma ameaça para “o mundo inteiro”. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz , anunciou que ordenou às tropas no Líbano para acelerarem a destruição de casas em “vilas na linha da frente” e de todas as pontes sobre o rio Litani, infraestruturas civis que disse serem utilizadas para “atividades terroristas”.

, anunciou que ordenou às tropas no Líbano para acelerarem a destruição de casas em “vilas na linha da frente” e de todas as pontes sobre o rio Litani, infraestruturas civis que disse serem utilizadas para “atividades terroristas”. O Presidente do Líbano, Joseph Aoun , condenou os ataques israelitas contra infraestruturas civis, que afirmou tratarem-se de uma “política de punição coletiva”, e apelou à comunidade internacional que intervenha de forma a travar o bloqueio de ajuda humanitária e o controlo militar de Israel no sul do Líbano.

, condenou os ataques israelitas contra infraestruturas civis, que afirmou tratarem-se de uma “política de punição coletiva”, e apelou à comunidade internacional que intervenha de forma a travar o bloqueio de ajuda humanitária e o controlo militar de Israel no sul do Líbano. O Ministério da Educação israelita cancelou todas as aulas presenciais no domingo e esta segunda-feira. O Comando militar anunciou ainda a proibição de todas as reuniões com mais de 50 pessoas até terça-feira.

no domingo e esta segunda-feira. O Comando militar anunciou ainda a proibição de todas as reuniões com mais de 50 pessoas até terça-feira. Os ataques israelitas dos últimos 20 dias mataram 1.029 pessoas no Líbano, segundo os números do Ministério da Saúde. Outras 2.786 pessoas ficaram feridas.

no Líbano, segundo os números do Ministério da Saúde. Outras 2.786 pessoas ficaram feridas. Quase 5.000 ficaram feridas em Israel em três semanas de guerra, relatou o Ministério da Saúde israelita. Desse número, 124 permanecem hospitalizadas e 14 estão feridas de forma grave.

No Golfo:

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita intercetou um míssil balístico que visava a capital, Riade, enquanto outro míssil atingiu uma zona aberta do país. Foram ainda intercetados 21 drones. Os alvos dos ataques eram, segundo a Guarda Revolucionária, a base aérea Prince Sultan perto de Riade.

intercetou um míssil balístico que visava a capital, Riade, enquanto outro míssil atingiu uma zona aberta do país. Foram ainda intercetados 21 drones. Os alvos dos ataques eram, segundo a Guarda Revolucionária, a base aérea Prince Sultan perto de Riade. O Bahrain intercetou dois drones e dois mísseis balísticos que tinham como alvo uma base da 5.ª frota norte-americana.

intercetou dois drones e dois mísseis balísticos que tinham como alvo uma base da 5.ª frota norte-americana. Já as Forças Armadas do Kuwait deram conta de quatro drones intercetados e três que caíram em zonas abertas, sem causar danos.

deram conta de quatro drones intercetados e três que caíram em zonas abertas, sem causar danos. Nos Emirados Árabes Unidos foram intercetados 25 drones e quatro mísseis balísticos.

foram intercetados 25 drones e quatro mísseis balísticos. Este domingo, não se verificou nenhum impacto com danos significativos ou vítimas dos ataques iranianos contra os países do Golfo.

No resto do mundo: