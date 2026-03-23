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O Irão negou esta segunda-feira que estejam em curso negociações entre Washington e a República Islâmica, como alegou o Presidente norte-americano, Donald Trump, ao prolongar o prazo que tinha dado para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz.

“Não há diálogo entre Teerão e Washington”, noticiaram, entre outros meios de comunicação social, as agências de notícias iranianas Mehr e Tasmin, ligadas ao regime, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo a imprensa iraniana, a declaração de Donald Trump visou apenas “reduzir os preços da energia”.

O Presidente norte-americano anunciou na manhã desta segunda-feira um prolongamento do prazo dado ao Irão para reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Washington ia suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias, já que estavam a decorrer “conversas muito boas e produtivas” entre os dois países.

Segundo Trump, as conversações em curso poderiam mesmo levar a “uma resolução completa e total” da guerra, iniciada no final de fevereiro.

O Presidente norte-americano acrescentou ainda que as negociações iam continuar “ao longo da semana” e sublinhou que a suspensão da ameaça de atacar centrais elétricas iranianas estava “sujeita ao sucesso das reuniões e discussões em curso”.

O anúncio, feito algumas horas antes do final do prazo do ultimato, provocou de imediato uma descida acentuada do preço do petróleo Brent, de referência na Europa, que passou dos 112,19 dólares (97,09 euros, ao câmbio atual) registados na sexta-feira, para 101,86 dólares (88,15 euros).

O Irão tinha reagido na manhã desta segunda-feira ao ultimato do Presidente norte-americano, avisando que ia atacar centrais elétricas em todo o Médio Oriente e minar o Golfo Pérsico se as ameaças fossem cumpridas.

Caso a ameaça de Teerão se concretizar, os ataques poderão cortar o fornecimento de eletricidade a grandes áreas da população no Irão e em redor do Golfo, além de paralisar as centrais de dessalinização que fornecem água potável a muitos países desérticos.

Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão.

Teerão respondeu à ofensiva com ataques contra os países da região e o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.