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A guerra entre EUA, Israel e Irão entrou na quarta semana, tema que continua a dominar a atenção em plataformas de apostas. O comportamento dos utilizadores em sites como o Polymarket tem multiplicado suspeitas de que há quem esteja a lucrar por ter acesso a informação privilegiada sobre o decorrer do conflito.

Um possível cessar-fogo entre os EUA e o Irão tornou-se um dos tópicos mais recentes nestas plataformas. Segundo o Guardian, só a 21 de março foram criadas oito contas que apostaram quase 70.000 dólares (cerca de 60.200 euros) na hipótese de um cessar-fogo. Os utilizadores podem vir a ganhar à volta de 820.000 dólares se tal acordo for alcançado antes do dia 31 de março. O jornal britânico aponta para uma outra conta suspeita: foi criada pouco antes do ataque dos EUA e de Israel ao Irão que deu inicio à guerra, fez uma aposta certeira sobre a ofensiva e até agora não tinha lançado mais apostas.

“Definitivamente parece alguém com algum grau de informação privilegiada”, sublinhou Ben Yorke, antigo investigador da CoinTelegraph, ao Guardian.

Especialistas nesta área consideram que apostas como estas têm sinais típicos de acesso a informação privilegiada. Algumas parecem pertencer a um só investidor que, para tentar encobrir a sua identidade, divide a aposta em várias. Este método, esclarece Ben Yorke, é comum em dois cenários: um investidor muito grande que está a tentar proteger a sua posição do impacto do mercado ou alguém com informação privilegiada.

No início do mês a plataforma de análise Bubblemaps já tinha destacado os resultados incomuns da Polymarket. A empresa escreveu na rede social X que seis contas suspeitas de terem informação privilegiada lucraram 1,2 milhões de dólares ao apostar no ataque dos EUA ao Irão. Notava que a maior parte das contas foram criadas nas 24 horas anteriores, apostaram especificamente sobre o dia 28 de fevereiro e horas antes do ataque.

JUST IN: ???????? ???????? Six suspected insiders made $1.2M betting on a US strike on Iran Most of these wallets: • were funded in the last 24h

• specifically bet for February 28

• bought "yes" hours before the strike pic.twitter.com/n3G6OIEOXt — Bubblemaps (@bubblemaps) February 28, 2026

Ficou particularmente conhecido o caso de um utilizador anónimo de nome Magamyman que ganhou 553 mil dólares (mais de 470 mil euros) ao apostar que Washington ia atacar Teerão a 28 de fevereiro.