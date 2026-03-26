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A Justiça italiana autorizou esta quinta-feira a extradição da ex-deputada federal ‘bolsonarista’ Carla Zambelli, fugitiva das autoridades brasileiras e detida no país europeu desde julho do ano passado.

Zambelli, que tem dupla cidadania, deixou o Brasil em maio do ano passado em busca de asilo político.

A ex-deputada condinha sido enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) brasileiro, em 2023.

Segundo as investigações, Carla Zambelli foi a autora intelectual da invasão ao sistema do CNJ para emitir um mandato falso de prisão contra o juiz do STF Alexandre de Moraes, considerado inimigo ‘número um’ do bolsonarismo e que ocupava o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Zambelli era uma das vozes mais radicais da extrema-direita no Brasil, uma fiel aliada de Jair Bolsonaro, o qual apoiou numa dura campanha para desacreditar o sistema de voto eletrónico utilizado no Brasil.

A decisão da extradição de Zambelli foi tomada pela Tribunal de Recurso de Roma, que analisou o pedido feito pelo STF contra a ex-deputada federal.

Agora, os advogados da ex-deputada têm até 15 dias para recorrer à última instância do judiciário, antes do caso ser levado para decisão final do Governo italiano.

Em comunicado divulgado pela imprensa local, a diplomacia brasileira indicou ter sido informada pelos advogados sobre decisão e que “ainda cabe recurso no âmbito judicial, antes de o assunto ser levado para a decisão final do Governo italiano”.