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Um ataque de mísseis iranianos a uma base aérea na Arábia Saudita feriu esta sexta-feira vários soldados norte-americanos e danificou aviões ali estacionados, noticiou a agência AP.

Um responsável militar disse à AP sob anonimato que o ataque à Base Aérea Príncipe Sultan durante o dia envolveu um míssil iraniano e drones.

Várias aeronaves de reabastecimento americanas foram danificadas, estando por apurar quantos soldados ficaram feridos e a gravidade dos ferimentos.

Fontes oficiais norte-americanas e árabes disseram ao Wall Street Journal que 10 militares norte-americanos ficaram feridos, dois deles em estado grave.

Anteriormente, foram publicadas em contas nas redes sociais imagens de satélite parecendo mostrar a zona de estacionamento de aeronaves da base saudita, antes e depois do ataque.