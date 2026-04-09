Um lobo fugiu, esta quarta-feira, do jardim zoológico de Daejeon, na Coreia do Sul, e continua desaparecido. De acordo com o The Korea Times, está em curso uma grande operação de busca pelo animal que envolve cerca de 300 pessoas, entres polícias, bombeiros e funcionários do zoo.

O animal, um macho nascido em 2024 e com cerca de 30 quilos, terá fugido após escavar por baixo da vedação do recinto onde se encontrava, segundo as autoridades locais.

Um responsável do zoo explicou que a ausência do lobo foi detetada “durante uma inspeção de rotina antes da abertura ao público”. “A verificação das imagens de videovigilância permitiu depois confirmar que o animal escavou o solo junto à base da estrutura e conseguiu sair”, disse.

Imagens divulgadas posteriormente pelos meios de comunicação locais mostram o animal a andar no meio de uma estrada.

????[주의] 대전오월드 늑대 탈출 대전 오월드 동물원에서 새끼 늑대(2024년생 수컷, 1살) 1마리가 탈출해 수색, 포획 작업을 벌이고 있습니다. 시민들께서는 각별히 안전에유의해주시기 바랍니다. #오월드늑대 #오월드탈출늑대 #오월드늑대탈출 pic.twitter.com/xlKFKKAAuQ — 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 8, 2026

A fuga do lobo obrigou já ao encerramento da escola primária Daejeon Sanseong, situada nas proximidades do jardim zoológico. “A escola está encerrada hoje [quinta-feira] na sequência da fuga de um lobo de um jardim zoológico ontem [quarta-feira], disse um porta-voz do gabinete metropolitano de educação de Daejeon, citado pela agência France-Presse.

Esta não é a primeira vez que a fuga de um animal num jardim zoológico é notícia na Coreia do Sul. Em 2023, uma zebra, chamada Sero, escapou de um jardim zoológico em Seul e foi vista a passear pelas ruas da cidade. O animal acabou por ser sedado e devolvido ao recinto.