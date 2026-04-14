Acompanhe o nosso liveblog sobre as tensões internacionais

O exército dos Estados Unidos anunciou ter matado duas pessoas num ataque contra uma embarcação de supostos traficantes de droga no Oceano Pacífico, elevando o balanço desta campanha norte-americana para pelo menos 170 mortos.

O comando militar dos Estados Unidos para a América Latina e as Caraíbas afirmou, na segunda-feira, numa mensagem na rede social X, que o navio “estava envolvido em operações de tráfico de droga”.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio] Miguel Feraso Cabral Miguel Feraso Cabral

A Administração do Presidente Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.