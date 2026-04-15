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Os Estados Unidos negaram ter aceitado formalmente a extensão do cessar-fogo com o Irão, declarou esta quarta-feira um responsável norte-americano, depois de a imprensa ter avançado que os negociadores estariam perto desse acordo.

“As discussões entre os Estados Unidos e o Irão para chegar a um acordo continuam”, disse o responsável, que pediu para não ser identificado, à agência de notícias France-Presse (AFP).

A 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com o bloqueio do estreito de Ormuz e ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas em países do Golfo.

Um cessar-fogo de duas semanas entrou em vigor em 8 de abril para permitir negociações entre os Estados Unidos e o Irão sob mediação do Paquistão.

As duas partes não conseguiram chegar a um acordo durante as conversações, que decorreram no fim de semana em Islamabad, mas as autoridades paquistaneses anunciaram que estavam a desenvolver esforços para novas negociações.

Uma delegação paquistanesa liderada pelo chefe do Exército, Asim Munir, chegou já ao Irão para dar continuidade aos esforços de mediação de Islamabad.

De acordo com a televisão estatal iraniana, a delegação leva uma nova mensagem de Washington para Teerão e deverá discutir futuras negociações com as autoridades iranianas, na sequência do fracasso da primeira ronda de negociações entre os dois países.