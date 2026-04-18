Estátua de Natália Correia em Lisboa vandalizada com símbolos nazis. Busto da escritora ficou com danos

A estátua em homenagem à escritora Natália Correia foi vandalizada na Graça, em Lisboa, comunicou a Junta de Freguesia de São Vicente na sua página no Instagram, este sábado. Ao Observador, o presidente, André Biveti, avançou que o ato de vandalismo aconteceu na noite de quinta-feira, tendo os funcionários da junta verificado a situação na manhã de sexta-feira.
O ataque terá ocorrido no parque infantil da rua com o nome da escritora e onde está instalada a sua estátua, em frente às instalações da Junta de Freguesia. Os criminosos danificaram a obra com suásticas nazis e tentaram arrancar o busto de Natália Correia. André Biveti, presidente da junta de freguesia de São Vicente, afirmou que estes tipos de ataques têm sido cada vez mais frequentes. Há oito meses, o mesmo busto já tinha sido danificado. E, ainda há três semanas, o coreto do Largo da Graça também foi riscado com inscrições nazis.
“Temos notado um recente aumento deste tipo de ação, não só nos equipamentos da junta, mas também a casas, propriedades privadas, caixotes do lixo e até mesmo árvores naquela zona”, afirma Biveti. “Vemos que é um tipo de ação repetida, com suásticas e frases como ‘fora Islão’, então decidimos lançar uma nota de repúdio”. Na própria sexta-feira, a equipa da junta fotografou e reparou os danos provocados na estátua. Numa publicação nas suas redes sociais, a junta comunicou que os casos serão participados às autoridades.
“Repudiamos veementemente esta ação. Vandalizar a memória de Natália Correia é tentar, inutilmente, silenciar os valores da inteligência, da insubmissão e da democracia que ela tão bem personificou”, diz a nota.
O monumento foi inaugurado em 2023 por aquela junta de freguesia na celebração dos 100 anos de nascimento da escritora açoriana. Natália Correia, que foi a fundadora d’O Botequim, bar e espaço de encontros culturais aberto em 1971 no Largo da Graça, foi um dos maiores nomes da literatura portuguesa no século XX. Além de Correia, o bairro da Graça também tem instalações que relembram os trabalhos das escritoras Sophia de Mello Breyner, Florbela Espanca e Angelina Vidal.