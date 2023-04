Este texto é escrito sobre o chão de Natália Correia. O chão ilhéu, o chão da sua ilha de São Miguel, Açores, superfície rochosa onde começou por acontecer antes de partir para outros fascínios e perigos. O lugar aonde, um dia, regressou e que passou a sentir como o seu abrigo. A sua origem. O seu sentido. A sua raiz vulcânica. A possibilidade de uma explicação geológico-espiritual para o que era e para o seu destino de meteorologias várias, sempre intensas, a maior parte das vezes inesperadas.

Daqui, a partir de uma varanda de uma casa do Livramento, Rosto de Cão, costa sul da ilha, consegue-se vislumbrar algum do arvoredo da sua freguesia da Fajã de Baixo, lugar de muitas estufas, onde nasceu a 13 de setembro de 1923. É de concluir, dentro de um tempo açoriano primaveril (também o há, contra as nebulosidades dos boletins), que O Dever de Deslumbrar, a biografia escrita por Filipa Martins, se trata de uma araucária de vasta altura e de muitas ramificações. Uma delas é, claro, a açoriana. Era nos Açores que Natália Correia encontrava a harmonia e o equilíbrio que não achava em mais lado nenhum.

