Uma operação da Proteção Civil em França para desativar uma bomba britânica da Segunda Guerra Mundial na manhã deste domingo obrigou à retirada de milhares de moradores do concelho de Colombes, a cerca de vinte quilómetros de Paris, como medida preventiva. A passagem de carros e de seis linhas de autocarros foi suspensa. Previa-se que a operação se prolongasse até ao final do dia, mas acabou por ficar concluída quando eram cerca de 15h30 em Lisboa.

Estiveram envolvidos na operação cerca de 800 polícias, que fizeram a segurança de um perímetro de 450 metros que foi isolado, avançou a RFI. Todos os moradores daquela área foram retirados por segurança, por se tratar de uma operação “arriscada, que exige um alto nível de preparação num prazo extremamente curto“, afirmou na quinta-feira o autarca do departamento de Hauts-de-Seine. Além desta área mais crítica, mais um troço de um quilómetro foi demarcado pelas forças de segurança para proibir o funcionamento de esplanadas e aglomerações de pessoas nos arredores dos trabalhos.

⚠️Opération de déminage à Colombes dimanche 19 avril 2026. ⚠️ ???? Évacuation des populations

????Lieux d'accueil Retrouvez toutes les consignes ici ???? pic.twitter.com/9amDm5m4cz — Préfet des Hauts-de-Seine ???????????????? (@Prefet92) April 15, 2026

A retirada de pessoas teve início às sete da manhã (seis da manhã em Portugal) e foi concluída após 3h30. Os trabalhos dos especialistas em desativação de bombas do Laboratório Central da Polícia de Paris (LCPP) estão concentrados na Rue des Champarons — onde o artefacto foi descoberto a 10 de abril, durante obras de construção próximas do número 148 daquela via. Na ocasião, a bomba foi “extraída de uma parede e transferida para uma vala escavada especialmente para esse fim”, detalha a RFI.

Os profissionais previam que a operação de remoção do bomba se pudesse prolongar por quatro horas. Como essa ação não foi possível, o engenho teve de ser detonado numa estrutura subterrânea, o que prolongou os trabalhos por mais quatro horas — e, consequentemente, atrasou o regresso dos moradores às suas casas.

Cinco abrigos foram abertos para acolher mais de mil pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de saúde que foram afastadas da área de detonação da bomba. Os respetivos animais de estimação também puderam ser levados para os espaços de acolhimento, informa a autarquia no seu site. No mesmo comunicado, era referido que os moradores da zona afetada deveriam receber uma mensagem de texto por volta das 19h a informar se já podem regressar às suas casas.

Cerca das 16h em França (15h em Portugal), a Câmara de Hauts-de-Seine anunciou nas suas redes sociais o fim da operação, que foi “realizada com sucesso”. A área antes bloqueada ao acesso foi reaberta, com a permissão de regresso das pessoas.

Notícia atualizada às 15h26 com a informação de que a operação foi concluída.

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