Tanto a Câmara dos Comuns como a Câmara dos Lordes chegaram a acordo sobre a versão final do Projeto de Lei do Tabaco e dos Cigarros Eletrónicos, que proíbe a venda de tabaco a qualquer pessoa nascida após 1 de janeiro de 2009, impedindo assim o acesso ao produto ao longo da vida. Com o objetivo de criar uma “geração livre de fumo”, a medida integra um conjunto mais amplo de políticas destinadas a reduzir o impacto do tabagismo na saúde pública, uma das principais causas de morte, incapacidade e doença no Reino Unido, segundo a BBC.

“Prevenir é melhor do que remediar – esta medida salvará vidas, aliviará a pressão sobre o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) e construirá uma Grã-Bretanha mais saudável”, defendeu o Secretário de Estado da Saúde e Assistência Social, Wes Streeting, citado pela emissora britânica.

A ministra da Saúde, Gillian Joanna Merron, considera que esta é a “maior intervenção em saúde pública numa geração”, segundo a BBC. Já Michael Morris, antigo deputado conservador afirmou que a nova legislação “desagrada a muita gente deste sector“, incluindo os retalhistas. “O que realmente precisamos é de uma compreensão adequada de como educar as pessoas para que não comecem a fumar”, acrescentou.

No Reino Unido, o uso de cigarros eletrónicos passará a ser proibido em carros na presença de crianças, bem como em parques infantis, nas imediações de escolas e em hospitais. No entanto, continuará a ser permitido fumar em espaços ao ar livre como jardins, esplanadas e praias, assim como no interior das habitações.

Os ministros também vão passar a poder regular os produtos de tabaco, que incluem cigarros eletrónicos e nicotina, incluindo sabores e embalagens, de acordo com a BBC.