A Warner Bros. Discovery (WBD) anunciou, esta quinta-feira, que os seus investidores votaram a favor da fusão com a Paramount Skydance. O resultado da votação, embora ainda preliminar até à sua aprovação pelo Departamento de Justiça dos EUA e dos órgãos reguladores da concorrência europeus, é um passo decisivo para a conclusão de um acordo que tem sido alvo de intensa contestação em Hollywood.

Apesar do apoio ao negócio, os acionistas chumbaram os milionários pacotes de remuneração da administração. O voto contra trava, especificamente, o pagamento de 550 milhões de dólares (quase 469 milhões de euros) previsto para o CEO cessante, David Zaslav.

A decisão, noticiada pelos media internacionais, remove um dos entraves finais para a concretização desta aquisição avaliada em 111 mil milhões de dólares (94,6 mil milhões de euros). Caso o processo avance conforme planeado, a operação irá concentrar a propriedade de dois dos mais emblemáticos estúdios de cinema do mundo, bem como da rede global de notícias CNN, sob o comando de David Ellison, herdeiro do império tecnológico Oracle e fundador da Skydance.

Apesar deste avanço, o processo poderá ainda enfrentar entraves legais significativos, existindo o risco real de o negócio ser travado nos tribunais por uma ofensiva jurídica lançada por uma coligação de procuradores-gerais estaduais.

O acordo estabelece que os investidores recebam 31 dólares (26 euros) em numerário por cada ação da WBD aquando da finalização do negócio, escreve a agência Bloomberg. Caso a transação não esteja concluída até 30 de setembro, será também aplicada uma “taxa de espera”, que garante o pagamento adicional de 21 cêntimos por ação por cada trimestre de atraso até ao fecho definitivo da operação.

“A aprovação dos acionistas hoje [quinta-feira] é mais um marco fundamental para a conclusão desta transação histórica que proporcionará um valor excecional aos nossos acionistas”, disse David Zaslav, CEO da WBD, citado pela imprensa. “Continuaremos a trabalhar com a Paramount para concluir as etapas restantes deste processo, que criará uma empresa líder de media e entretenimento da próxima geração”, acrescentou ainda.

Este desfecho era já antecipado há meses, tendo ganho um impulso decisivo em fevereiro, quando a Netflix desistiu formalmente de avançar com a sua própria proposta por uma fatia maioritária da Paramount. Esta retirada da gigante do streaming eliminou a principal concorrência à oferta liderada por David Ellison.

Ainda que fique mais desimpedido agora, o caminho até aqui não foi isento de polémica. Em Hollywood, a resistência tem sido barulhenta: sindicatos e criativos do setor temem que a concentração excessiva de poder resulte em cortes de custos drásticos, menos diversidade na produção de conteúdos e uma redução da concorrência no mercado de streaming.