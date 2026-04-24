São números que não eram vistos desde o final de 2021. A popularidade do Presidente russo, Vladimir Putin, está em queda expressiva desde fevereiro. Uma sondagem feita pelo Centro de Pesquisa da Opinião Pública Russa (VTsIOM), citada pela Reuters, mostra que a taxa da aprovação do chefe de Estado é de 65,6%, estando em queda há sete semanas.

A confiança em Vladimir Putin também recuou, embora o nível se mantenha elevado. Um total de 71% dos inquiridos nesta sondagem diz confiar no Presidente russo, ainda que esse número também venha caindo há várias semanas.

No total, nas últimas semanas, a taxa de aprovação diminuiu 7,3 pontos percentuais, ao passo que a confiança em Vladimir Putin desceu 6,5 pontos percentuais. Desde o início da guerra na Ucrânia, a popularidade no Presidente russo tinha subido — chegou a rondar os 80% e manteve-se relativamente estável durante grande parte do conflito.

Em 2026, no entanto, esssa popularidade do Presidente russo caiu. Isso deve-se em parte da situação económica mais adversa que os russos estão a enfrentar. Mas o principal motivo prende-se com a ofensiva contra os serviços VPN — que permite fugir à censura imposta pelo Kremlin na internet.

Ainda assim, Vladimir Putin não dá sinais de recuar. Esta quinta-feira, o Presidente da Rússia reiterou que os cortes nos serviços de VPN são necessários por razões de segurança, sugerindo que manterá a mesma postura, apesar da quebra nas sondagens.