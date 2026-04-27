Melania Trump criticou, esta segunda-feira, o apresentador Jimmy Kimmel acusando-o de ter uma “retórica odiosa e violenta”, que tem como objetivo “dividir o país”. Em causa está uma piada que o humorista fez na sexta-feira, na véspera do ataque contra Donald Trump, em que disse que a primeira-dama dos EUA estava com um “brilho de quem está à espera de ficar viúva” (ndr: tradução livre). Recorrendo à ideia de que as gestantes têm um “brilho” especial enquanto esperam pelo fim da gravidez, Kimmel atirou: “Olhem para Melania, tão linda. Senhora Trump, tem o brilho de quem está à espera de ficar viúva”.

A mulher do Presidente dos EUA diz agora que aquilo que Jimmy Kimmel diz sobre a família Trump”não é comédia”, mas sim palavras “corrosivas”. “A retórica odiosa e violenta de [Jimmy] Kimmel tem a intenção de dividir o nosso país. O seu monólogo sobre a minha família não é comédia — as suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política dentro da América. Pessoas como Kimmel não deviam ter a oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar o ódio“, escreveu Melania Trump na rede social X esta segunda-feira.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

A primeira-dama apelidou ainda Jimmy Kimmel de “cobarde”, já que opta por “esconder-se atrás da ABC porque sabe que o canal continuará a dar-lhe cobertura”. “Chega. É hora de a ABC tomar uma posição. Quantas vezes vai a liderança da ABC permitir o comportamento atroz de Kimmel às custas da nossa comunidade?”, lê-se ainda na publicação da mulher de Donald Trump.

Este não é o primeiro caso de tensão entre Kimmel e a família Trump. Em setembro do ano passado, o seu programa de humor foi suspenso durante uma semana após o apresentador ter acusado a direita norte-americana de explorar politicamente o assassinato do influencer e apoiante do presidente Donald Trump, Charlie Kirk. “Muitos dos apoiantes de Trump por todo o mundo a esforçar-se ao máximo para lucrar com o assassinato de Charlie Kirk”, disse à época. A frase levou Trump a criticar Kimmel, afirmando que o humorista não é “uma pessoa talentosa”.

Trump quer que Kimmel seja despedido e faz ligação entre ataque e retórica do humorista

Donald Trump recorreu mais tarde à sua rede social Truth Social para escrever que a “Jimmy Kimmel devia ser demitido imediatamente pela Disney e pela ABC”. E aproveitou ainda para estabelecer uma ligação entre a retórica de apelo à violência do humorista e o ataque que ocorreu na madrugada de domingo.

“Jimmy Kimmel (…) fez uma declaração chocante no seu programa… Afirmou: “Olhem para Melania, tão linda. Senhora Trump, tem o brilho de quem está à espera de ficar viúva”. Um dia depois, um lunático tentou entrar no salão de baile do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele estava lá por um motivo óbvio e sinistro”, disse o líder dos EUA.

Também durante a tarde desta segunda-feira, na conferência da imprensa da Casa Branca (que ficou marcada pelo ataque a Donald Trump), a porta-voz Karoline Leavitt abordou o tema: “Quem, no seu perfeito juízo, diz que uma esposa ficaria radiante com o potencial assassinato do seu marido?”.

A porta-voz acrescentou depois que, tendo em conta o momento que viveu no jantar dos Correspondentes, “a primeira-dama estava longe de se sentir radiante”. “Esta retórica é completamente desequilibrada e é inacreditável que o povo americano a consuma noite após noite”, rematou.

*Notícia atualizada às 19h36 com publicação de Donald Trump e declarações da porta-voz da Casa Branca