Um turista alemão, com 57 anos, morreu no Egipto após ser atacado por uma cobra que entrou nas suas calças e o mordeu, enquanto assistia a um espetáculo de um encantador de serpentes num hotel durante férias em família, relata o The Guardian.

O caso ocorreu no início de abril, num hotel na cidade de Hurghada, um popular destino turístico no Mar Vermelho. O homem era natural do distrito de Unterallgäu, na Baviera, e encontrava-se de férias com dois familiares, segundo o jornal britânico.

Durante o espetáculo, que envolvia duas cobras, possivelmente cobras-rei, os animais foram colocados sobre o pescoço dos espetadores. “O encantador de serpentes deixou então uma das cobras entrar nas calças do alemão”, tendo o animal acabado por mordê-lo na perna, informaram as autoridades alemãs em comunicado, citadas pelo jornal britânico.

O turista apresentou “claros sinais de envenenamento”, e teve de ser reanimado antes de ser levado para o hospital, local onde acabou por falecer mais tarde.

A polícia alemã está agora a investigar a morte do homem de 47 anos, e aguardam os resultados do exame toxicológico, escreve o The Guardian. As autoridades egípcias afirmaram desconhecer o incidente, quando contactadas pela Agence France-Presse.