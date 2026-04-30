A "maldição" continua e pode chegar ao Shakhtar: Mudryk é suspenso por quatro anos e pode só voltar no final de 2028

Em campo, era um mistério para os defesas. Nunca se sabia se ia para esquerda ou para a direita e, mesmo que se adivinhasse, era difícil travá-lo. Mykhailo Mudryk continua a ser um mistério, mas agora fora dos relvados. Chegou ao Chelsea por 70 milhões de euros mais bónus por rendimento desportivo e trazia consigo muitas promessas, bem como talento. Como o próprio tatuou no pescoço, “não é suficiente”. O sucesso ou insucesso também têm a ver com sorte. A velocidade, agilidade e imprevisibilidade estavam lá. Ficaram, contudo, em suspenso: em dezembro de 2024, um teste de antidoping ao jogador ucraniano deu positivo a uma substância proibida. Agora, Mudryk pode ter de esperar até 2028 para voltar a jogar futebol, depois de ser conhecida uma suspensão de quatro anos aplicada pela Federação de Futebol Inglesa (FA).

Antes de chegar a Londres, onde houve “leilão” entre os blues e o Arsenal, Mykhailo Mudryk já tinha andamento de campeão. Ganhou o título pelo Shakhtar Donetsk, de onde chegou, por três vezes: em 2018/2019, em 2019/2020 e em 2022/2023. Durante o período em que esteve na Ucrânia, Mudryk foi eleito jogador do ano do Shakhtar em 2021 e em 2022, ano em que foi também distinguido como futebolista do ano da Ucrânia. Ainda com Mudryk em Donetsk, Darijo Srna, histórico do Shakhtar e na altura diretor de futebol do clube, citado pelo The Athletic, já dizia que “Myhkhailo era o melhor extremo do mundo, depois apenas de Vinícius Júnior e de Kylian Mbappé”. De Zerbi, que em 2021/2022 orientava o clube ucraniano, considerou que o avançado era “um dos melhores jovens jogadores de futebol” do mundo. “Se eu não o levar a um nível alto, será uma derrota pessoal”, rematou.

Antes de chegar às mãos de De Zerbi, Mudryk, entre 2018 e o final da época de 2020/2021, não tinha qualquer contribuição para golo, tanto pelo Shakhtar como pelo Arsenal de Kiev ou pelo Desna, clubes a quem foi entretanto emprestado. Foi com a chegada do técnico italiano que o avançado despontou. Dois golos e seis assistências, em 19 jogos, foram os números da época em que Mudryk se estreou a marcar e a assistir numa equipa sénior. “Toda a gente conhece o nível dele e toda a gente estava apenas à espera de quando ele ia explodir. A questão era quando”, afirmou Sergei Palkin, CEO do Shakhtar.

O ímpeto foi entretanto travado pela investida militar russa em território ucraniano. Durante a pausa de inverno no futebol ucraniano, a guerra na Ucrânia instalou-se e o futebol ficou em suspenso. Só voltou na época seguinte. O ímpeto de Mudryk também. Foram dez golos e oito assistências em 18 jogos, até janeiro. O mercado de inverno abriu as portas de Londres e levou o extremo para o Stamford Bridge.

Um “agente do caos” nas defesas contrárias – era assim que a imprensa apresentava Mudryk aos adeptos londrinos. O preço, a história recente e as declarações dos homens fortes do Shakhtar faziam água na boca dos adeptos do Chelsea, entusiasmados com o que aí vinha.

O jovem extremo nunca chegou, no entanto, a replicar o que havia feito no seu país, marcando dez golos em 73 jogos desde a sua chegada a Inglaterra. Mesmo na que prometia ser a sua melhor temporada – a sua última, em 2024/2025 –, os três golos e quatro assistências que Mudryk conseguiu em 15 jogos foram todos a contar para competições que não a Premier League: uma assistência na Taça da Liga Inglesa e as restantes contribuições para golo na Liga Conferência, que o Chelsea viria a conquistar mais tarde, nessa temporada.

Era nesse bom ritmo estatístico que Mudryk desejava começar a ganhar preponderância nos blues. A espera por esse cenário durou até aos dias de hoje: uma análise de urina de rotina ao jogador acusou a presença meldonium – uma substância considerada proibida pela FA – pouco depois do seu último jogo pelo Chelsea, frente ao Heidenheim, a 28 de novembro de 2024, em que apontou um golo na vitória sobre o conjunto alemão (2-0). No seu perfil na rede social Instagram, Mudryk, à data da suspensão provisória, garantiu não ter feito “nada de errado” e disse que continuava com esperança de que iria voltar “em breve aos relvados”.