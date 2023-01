A febre começou logo no início de setembro, quando a fase de grupos da Liga dos Campeões arrancou. Mykhailo Mudryk, um ilustre desconhecido, marcou um golo e fez duas assistências na goleada do Shakhtar Donetsk ao RB Leipzig. Seguiram-se outros dois golos nos empates contra o Celtic e uma importância crucial na campanha europeia de um clube de um país que está a ser invadido por outro. O Shakhtar caiu para a Liga Europa, Mudryk saltou para a Premier League.

O jovem avançado foi oficializado como reforço do Chelsea no final da semana passada, tendo já marcado presença na vitória dos blues em Stamford Bridge frente ao Crystal Palace e sendo apresentado em pleno relvado e com uma bandeira da Ucrânia pelas costas. Com apenas 22 anos, o ucraniano deixou o Shakhtar Donetsk e assinou pelo Chelsea a troco de 70 milhões de euros fixos mais 30 em cláusulas variáveis — ou seja, um negócio que pode chegar aos 100 milhões e que é válido até 2031, ao longo de uns pouco usuais oito anos e meio.

